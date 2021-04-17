Доктор Мясников назвал предвестник инсульта и вспомнил необычный симптом

Источник материала: ОНТ

Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном предвещающем инсульт симптоме. Также медик назвал факторы риска для данного недуга.

Мясников подчеркнул, что страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных. Негативными факторами также являются повышенные холестерин и уровень сахара в крови, артериальная гипертония.

Фото: Pixabay

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