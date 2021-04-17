|
Доктор Мясников назвал предвестник инсульта и вспомнил необычный симптом
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном предвещающем инсульт симптоме. Также медик
Мясников подчеркнул, что страдающие ожирением люди подвержены риску инсульта сильнее остальных. Негативными факторами также являются повышенные холестерин и уровень сахара в крови, артериальная гипертония.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном предвещающем инсульт симптоме. Также медик назвал факторы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)