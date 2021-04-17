Мужчина четыре раза женился и трижды развелся за 37 дней

Источник материала: ОНТ

Житель Тайваня четырежды женился и три раза разводился в течение 37 дней. Таким образом мужчина продлевал оплачиваемый отпуск. На необычный случай обращает внимание Odditycentral.

Как уточняет источник, законодательство Тайваня предусматривает 8-дневный оплачиваемый отпуск по случаю бракосочетания. Мужчина все разы проворачивал свою аферу с одной и той же женщиной. В общей сложности он получил 32 дня оплачиваемого отпуска.

Тайванец работал в банке. Работодатели поняли, в чем заключается план мужчины, и пытались отказать ему в отпуске. В результате он подал жалобу из-за несоблюдения трудового законодательства, и банку пришлось предоставить работнику отпуск. Бюро труда Тайваня при этом признало, что поведение служащего является неэтичным.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram