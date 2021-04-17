Как украинская политическая верхушка забыла добро из Минска и в Минске? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Геополитика – штука настолько сложная, что порой компромисс найти тяжело даже соседям. При этом каждая из сторон может годами говорить о дружбе и надёжном партнёрстве, но внезапная искра в отношениях – и дружба заканчивается. И чаще всего инициатором смены риторики становится одна из сторон, нередко – по настоянию третьей.

Но это касается только политиков. Соседские народы всегда тепло относятся друг к другу. И не забывают, как много для них делают братья-славяне. А конъюнктурные политики имеют свойство забывать. О том, как украинская политическая верхушка забыла (сама или по чьему-то настоянию) добро из Минска и в Минске.

За это дополнение я вполне могу оказаться в списках сайта «Миротворец», но к этому риску я готов. Речь, естественно, об Украине. Стране, которую я, как и миллионы белорусов, искренне люблю и уважаю, но это не мешает считать, что в Украине большие проблемы. И давно.

Начну с личной истории. 2008-й год, я с друзьями впервые еду за границу. По дороге в Одессу машину с белорусскими номерами трижды останавливает ДПС, и водитель сразу должен денег, за что – несущественно. Квартиру нам сдают, конечно, нелегально, налоги хозяйка не платит. В ночном клубе (дай бог памяти, назывался он, кажется, «Итака») нам достаточно открыто предлагаются запрещённые вещества и девушки с пониженной социальной ответственностью. А в последний день отдыха мы несколько часов проводим в «опорке», потому что при нас нет миграционных карт, а доблестные милиционеры открыто говорят, что, пока мы не дадим гривны, нас не отпустят. С точки зрения студенческого туризма это весело… А если серьезно, то уже тогда в Украине были очевидны проблемы. И вопрос «Чей Крым?» – это не причина, а следствие. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Поводом сегодняшнего дополнения стали заявления официального Киева в адрес Минска, и касаются они роли Беларуси в урегулировании кризиса на Донбассе. Минск до сих пор остаётся местом переговорного процесса, Минские договорённости до сих пор публично все считают безальтернативными. Но что мы слышим сейчас?

Представитель Украины в Контактной группе, первый президент этой страны Леонид Кравчук заявил, что «продолжать переговоры в Минске нельзя ни в коем случае, ведь Беларусь находится под каблуком России». Я опущу риторику господина Кравчука, но замечу, что Россия всегда была основным политическим и экономическим партнёром Беларуси, и 7 лет пытаться договориться в Минске этот факт никому не мешал.

Я также хотел бы задать Киеву вопрос, на который они вряд ли ответят: вы вообще понимаете, на какой ювелирный политический шаг пошёл лично Александр Лукашенко, когда попытался примирить двух соседей? Многие называли Минский диалог победой и капиталом на будущее для белорусского Президента, но это ведь ещё был и риск. Ретранслируйте это на бытовой уровень: того, кто пытается помирить двух друзей, нередко в конце ещё и будут обвинять. Потому что друзья не способны договориться.

7 лет Минск предоставляет переговорную площадку. Семь! Не требуя ничего взамен, нагружая себя искусством политического лавирования ради того, чтобы для людей в Украине наступил мир, а два братских народа (не целиком, но частично) перестали грызть друг друга упрёками и оскорблениями. 7 лет лидеры Украины, России, Германии, Франции, политики, чиновники, бизнесмены, просто люди всех стран говорили Минску спасибо.

Сейчас вот варианты, где бы Киев хотел договариваться – Варшава, Стокгольм и Вена. Хм… Дорогие украинцы, а где были Варшава, Стокгольм и Вена, когда этот конфликт был в разгаре? Ваши политики ставят нам в упрёк исключительные партнёрские отношения с Москвой. Давайте прямо – им не нравится дружба Лукашенко и Путина. Но будьте честны и признайте: если бы не эта дружба Лукашенко и Путина, переговорный процесс не начался бы в принципе. Потому что, так уж вышло, только Президент Беларуси мог в то время призвать все стороны к миру и диалогу. И только его послушали бы все. И он это сделал. А некоторые из вас и ваши политики сейчас называете нас «диктаторской страной», поддерживали протесты… А скажите, что было бы с Украиной, если бы 7 лет назад Президентом Беларуси был не Лукашенко?

Кстати, про протесты. Одной из причин, почему «не Минск», Киев в апреле назвал следующее: «В столице Беларуси протесты». Ну, вы серьёзно? Окей, сами протестующие, вы протестовали в апреле? Выходили куда-то в марте? А в феврале, январе, декабре? Причина такого рвения Киева другая и очень понятна – в переговорный процесс активно пытается включиться США. И уж, конечно, Вашингтону будет куда комфортнее разговаривать в Варшаве, Стокгольме или Вене. Читайте между строк.

Дорогие украинцы, нам ещё, если честно, обидно, что и ваш нынешний президент позволяет себе выпады в сторону Минска и нашей переговорной площадки. Я бы напомнил, что было всего полтора года назад в Житомире.

Много лидеров, которые так открыто, не лавируя, поддержали Владимира Александровича?.. Но дальше от Зеленского началось то, что принято называть «конъюнктурщиной». Впрочем, что Владимир Александрович делает сейчас и почему и, скажем так, кто и что ему советует и зачем – мы не вмешиваемся в дела Украины. Хотя со стороны, конечно, видим многое, если не всё. И, равно как и у себя, всегда будем повторять: решать проблемы через улицу – это неправильно, ни к чему хорошему Майданы не приводят нигде. Вы посмотрите, что будет у нас через пару лет – и сравните с тем, что у вас. Обе наши страны в разное время оказались в предмайданной точке. Но вы сделали этот шаг, а мы нет. И нас рассудит время. Пока же время будет судить, я всем напомнил бы про существование 12 признаков государства из базового курса политологии. Я скромно предположу, что некоторые признаки Украина теряет или уже потеряла. А именно: внешний суверенитет, монополию на правотворчество, монополию на легальное применение физической силы, обладание средствами на проведение независимой внутренней политики и монополию на официальное представительство всего общества на международной арене. Подумайте над этим.

А ещё над тем, кто будет вашим следующим президентом. История с тем, как ворвался в президентское кресло Зеленский, конечно, яркая. Но создан прецедент – к власти в Украине пришёл человек без опыта, без устойчивой партии и чёткой политической программы. Но он смог. И сериал «Слуга народа» только потом ведь стал предвыборной программой. А сразу это была сатира про то, что к украинской политике и электоральному законодательству есть вопросы. И яркая мысль из сериала: «При наличии денег президентом можно сделать хоть чупакабру». Вы уверены, что это демократия? Кто будет следующим президентом Украины после прецедента? Светлана Лобода? Верка Сердючка? Дарт Вейдер? При всём уважении к талантам каждого, но они могут победить. Оно вам надо?

Но опять же, дорогие украинцы, это ваше личное дело. Впрочем, для политики обратите внимание на другого артиста, рэпера Серёгу. Вот не слушаю рэп, но Серёга – мужик. А тот, кто задаёт такие вопросы, тоже конъюнктурщик.

Серёга говорит про баланс – и вот сейчас самая острая часть рубрики. Дай бог, чтобы у украинцев всё было хорошо. Но! Важнейшая роль президента или правящей партии в таких странах, как Беларусь или Украина – находить баланс между интересами граждан, живущих на территории, и суверенитетом государства. Так сейчас сложилась мировая геополитика, что получить и то, и другое по максимуму – фактически невозможно. Можно чуть больше дать благ для граждан, но придётся отказаться от части суверенитета. Можно удерживать или даже чуть укрепить суверенитет, но на какое-то время придётся пожертвовать частью интересов граждан. И держать баланс – это тончайшая работа. И мы благодарны нашему Президенту за то, что он её делает. Ведь хуже всего – когда нет ни того, ни другого. Ведь тогда страна обречена. И мы тоже думаем об этом, дорогие украинцы, когда выбираем своё будущее. И, если честно, немного побаиваемся потерять баланс, когда Александр Лукашенко уйдёт. Побаиваемся, глядя на вас. Беларусь для Украины сделала очень много. И нынешняя риторика Киева – это конъюнктурщина. Обидная для нас.

Но не дай бог вам снова понадобится помощь – мы обиды забудем. И это называется позицией.

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