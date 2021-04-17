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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по хоккею взяла верх над командой Австрии в товарищеском матче, который завершился в Будапеште (Венгрия) со счетом 5:1.
Заброшенными шайбами в белорусской команде отметились Михаил Стефанович (дважды), Степан Фальковский, Станислав Лопачук и Илья Соловьев. У австрийцев единственный гол забил Штефан Гаффаль.
Фото: hockey.by
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Сборная Беларуси по хоккею взяла верх над командой Австрии в товарищеском матче, который завершился в Будапеште (Венгрия) со счетом 5:1. Заброшенными шайбами в...
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