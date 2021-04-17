Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею взяла верх над командой Австрии в товарищеском матче, который завершился в Будапеште (Венгрия) со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами в белорусской команде отметились Михаил Стефанович (дважды), Степан Фальковский, Станислав Лопачук и Илья Соловьев. У австрийцев единственный гол забил Штефан Гаффаль.

Фото: hockey.by

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