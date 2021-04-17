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17 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник

17.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

17 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник

Традиция, проверенная временем! Завтра по всей стране пройдет республиканский субботник.


В нем примут участие миллионы белорусов. Вместе с ними к субботнику присоединятся министры, парламентарии и первые лица государства. Большинство жителей страны проведут субботник на своих рабочих местах, также неравнодушные граждане будут трудиться на строительных объектах, приведут в порядок мемориалы и воинские захоронения, благоустроят парки и места отдыха.  

В каждом регионе определены главные площадки субботника. В Гродно и Бресте это строящиеся медицинские центры, в Могилёве – физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Витебске – центральная улица города – Гагарина. 50% заработанных в этот день денежных средств направят Минздраву на закупку оборудования и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19. Другая часть средств останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома.  

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Традиция, проверенная временем! Завтра по всей стране пройдет республиканский субботник. В нем примут участие миллионы белорусов. Вместе с ними к субботнику...
 
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