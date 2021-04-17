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Дизайн новой Windows попал в Сеть

17.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дизайн новой Windows попал в Сеть

Обновленная версия дизайна интерфейса операционной системы Windows 10 попала в Сеть. Фотографии изменений были опубликованы на портале Windows Latest.

Уточняется, что ранее обновления интерфейса публиковались Microsoft в приложении Tips, но затем были удалены. Макеты показывали приложение «Параметры» с измененным внешним видом. В частности, речь идет о закругленных углах окна.

Обновление Windows 10, известное под кодовым термином Sun Valley, должно выйти во второй половине 2021 года. Ожидается, что Microsoft предложит переработку визуальной составляющей и ряд улучшений ОС.

Фото: windowslatest.com

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Обновленная версия дизайна интерфейса операционной системы Windows 10 попала в Сеть. Фотографии изменений были опубликованы на портале Windows Latest. Уточняется, что ранее...
 
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