Как выглядят «четырешки» до 75 тысяч долларов в Минске, в которых можно жить

Источник материала: Tut.by

Недавно рынок вторичного жилья в Минске оживился , и если человек хочет продать квартиру, то ему лучше поспешить, пока цены не упали еще ниже. А это значит, что сейчас хорошее время и для покупателя, ведь за квартиры можно торговаться. Показываем, как выглядят «четырешки» до 75 тысяч долларов, в которых можно жить.

У парка Дружбы народов

За 68 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Гая, 40.













Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.

















Полы в квартире — из сосновой доски, покрытой лаком. Санузел облицован плиткой, в нем заменена сантехника. В окнах установлены стеклопакеты, балкон застеклен и обшит вагонкой. Будущему владельцу останется кухонный гарнитур и два встроенных шкафа. Дом после капремонта, утеплен термошубой. Заменены все трубы и стояк, установлены новые счетчики.

В Зеленом Луге

За 69 тысяч долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Калиновского, 69.













Площадь — 57,8 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.

















На полу — ламинат, потолки — натяжные, в окнах — стеклопакеты, входная дверь — металлическая. Новым хозяевам остается встроенная кухня и три шкафа-купе.

В 2010 году в доме был капремонт. Заменены газовые, водопроводные и канализационные трубы, установлены счетчики. Наружные фасады и крыша утеплены.

В Серебрянке

За 72 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной девятиэтажки 1972 года на проспекте Рокоссовского, 105.









Площадь — 62,9 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра.

















На полу — ламинат, в окнах — стеклопакеты. В санузлах сделан ремонт с заменой сантехники. Лоджия разделена на две части, есть кладовая.

В Серебрянке

За 72 тысячи долларов продается квартира на шестом этаже панельной девятиэтажки 1976 года на улице Малинина, 30.













Площадь — 73,5 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра.

















В квартире установлена входная металлическая дверь и окна ПВХ. Стены оклеены обоями, потолки покрашены. В одной из комнат сделан косметический ремонт.

На Партизанском

За 75 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже панельной девятиэтажки 1968 года на Партизанском проспекте, 30, корпус 2.













Площадь — 59,9 квадратного метра. Площадь кухни — 7 метров.

















В квартире установлена металлическая входная дверь и стеклопакеты. На полу в комнатах паркет, на кухне — плитка. Межкомнатные двери из шпонированного дуба. В комнате установлен шкаф-купе. В 2020 году сделан ремонт в туалете и ванной. В квартире двойная лоджия. Из лоджии — вход в кладовку. В 2019 году в доме был проведен капитальный ремонт с заменой коммуникаций, установкой нового лифта и утеплением фасада.