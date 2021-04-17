|
Вы можете не знать, что такое мегалофобия, но иметь ее. Проверьте себя в тесте
Источник материала: Tut.by
Мегалофобия — это боязнь крупных предметов. Если человек ею страдает, он не может приблизиться к объектам большого размера и даже просто посмотреть на них издалека будет дискомфортно. Диагнозом такая «фобия» не считается: она не входит в Международную классификацию болезней, но признана существующим явлением. Но 42.TUT.BY забавы ради предлагает проверить: может быть, вам тоже весьма неприятны большие объекты?
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавы ради предлагаем проверить: может быть, у вас мегалофобия? Тест определит, боитесь ли вы больших предметов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)