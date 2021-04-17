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Вы можете не знать, что такое мегалофобия, но иметь ее. Проверьте себя в тесте

17.04.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мегалофобия — это боязнь крупных предметов. Если человек ею страдает, он не может приблизиться к объектам большого размера и даже просто посмотреть на них издалека будет дискомфортно. Диагнозом такая «фобия» не считается: она не входит в Международную классификацию болезней, но признана существующим явлением. Но 42.TUT.BY забавы ради предлагает проверить: может быть, вам тоже весьма неприятны большие объекты?

Тест носит развлекательный характер, и его результат не указывает на наличие или отсутствия психического расстройства.

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Забавы ради предлагаем проверить: может быть, у вас мегалофобия? Тест определит, боитесь ли вы больших предметов.
 
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