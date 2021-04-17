Как стать любимым зятем? Парень за 17 000 рублей отремонтировал тещину двушку

Источник материала: Onliner

Трудолюбие и смекалка белорусов неисчерпаемы, поэтому конкурс «Ремонт за копейку», который мы проводим вместе со спонсором — торговым центром «Ленинград», продолжается. Сегодня в борьбу за тысячу рублей вступает Иван. Молодой человек своими руками преобразил двухкомнатную квартиру тещи. «Все началось с посиделок на кухне, — вспоминает Иван. — Теща уговорила меня сделать ремонт, при этом попросила, чтобы вышло недорого и с изюминкой. Обязательным условием были только светлая спальня и душевая вместо ванны, остальное — как моя фантазия подскажет. Так и началась наша история непростого и долгого ремонта, к окончанию которого в строительном магазине меня уже знали в лицо».

Итак, начали мы с выноса мусора, а его было очень и очень много, так как мы «сносили» буквально все, что видели. Убрали старую плитку в ванной и на кухне, демонтировали пол на кухне и в коридоре. Сняли потолки из панелей ПВХ, следом вынесли всю старую мебель. Грузчиков под это дело нашли на Onliner в разделе «Услуги» , нанимать ребят пришлось раза четыре за все время ремонта.

После того как квартира была очищена, настала очередь стяжки, которую надо было залить на кухне, в коридоре и ванной. Установив маяки, купил мешки с сухой строительной смесью. За подъем материалов не платил, так как носил сам по пять мешков за раз: этаж не первый, лифта нет, поэтому не хотелось постоянно бегать туда-сюда. Чтобы потратить меньше стяжечного раствора, купил еще и керамзит.





Следующим этапом стали потолки. Мы не сторонники натяжных полотен, поэтому было решено делать их гипсокартонными. Чтобы над головой было меньше швов, крепил «гипс» трехметровыми листами. Как и положено, сначала сделал каркас из профиля, далее прикрутил листы, затем приклеил паутинку, нанес шпаклевку. Окончательным этапом стали грунтовка и покраска. Чтобы потолки смотрелись более эффектно, был выбран широкий молдинг.





Далее дело дошло до разводки сантехники. Опыт прокладки и пайки труб у меня уже был, поэтому тут тоже решил все сделать сам. Как и договаривались с тещей, ванну я убрал, а вместо нее решил соорудить душ с трапом, а также предусмотреть место для стиральной машины. Когда надоедало заниматься санузлом, переключался на стены квартиры — их надо было очистить от обоев, а затем оштукатурить и зашпаклевать.





Чтобы облегчить себе жизнь, приобрел систему выравнивания плитки, за что потом не раз сказал себе спасибо. Опробовал ее, занимаясь полом в коридоре и на кухне. Потом уже работал в санузле. К слову, плитку мы решили взять просто белую, так как помещение маленькое и не хотелось визуально его сужать. Трубы стояка зашил вагонкой, люк сделал из жалюзийной дверцы в цвет, все покрыл маслом для дерева.





Тумбы в ванную заказывали под заказ. Фасад — крашеный МДФ белого цвета. Столешница под умывальник влагостойкая. Сам умывальник искали долго, так как тумбочка очень маленькая, но в итоге нашли угловой. Унитаз был куплен по акции.

Старое окно на кухне заменили на ПВХ-стеклопакет. Чтобы было дешевле, его мы сами привезли и установили. Откосы тоже сделали сами.

Кухня по площади небольшая, поэтому мебель решили установить «прямую», а холодильник вынести в коридор. И да — нам так удобно. Кухню покупали со скидкой, так как это был выставочный образец. Фасад — крашеный МДФ с патиной. Духовкой теща не пользуется, поэтому решено было отдать предпочтение обычному кухонному шкафчику. Стол сделали из куска столешницы.





Потом началась поклейка обоев на кухне. После основной работы решили сделать акценты на стенах: купили сухие доски из ясеня, отшлифовали и покрыли маслом. Из остатков древесины соорудил светильник, чтобы поддержать общую картину. Для этого понадобились патроны для лампочек, провод, сами лампочки и штуки для хранения ножей и вилок.





Пришла очередь стен в коридоре. Мне всегда хотел сделать их под бетон, вот и попробовал: выкрасил полосы медной краской, потом нанес штукатурку, а сверху еще один слой штукатурки с черным колером и лессировкой серым цветом. Сверху все покрыл специальным воском.





Так как светильник на кухне делал сам, то и в коридоре решено было повторить этот опыт. А вот над тем, из чего соорудить тумбу и зеркало, пришлось подумать. К примеру, ДСП категорически не нравилась, да и не вязалась она с деревом, которое уже было в кухне и на потолке в виде люстры. Тогда я вспомнил про деревянные поддоны, взял несколько штук, разобрал и собрал заново в том порядке, в каком мне было нужно. Дерево отшлифовал, а чтобы тумба смотрелась оригинально, мы выжгли надпись HOME. Поверхности покрыли лаком, а края специально «состарили» с помощью медной краски для декора.









Межкомнатные двери в квартире были более-менее по состоянию, но вообще не подходили по цветовому решению, поэтому мы решили их прогрунтовать и покрасить. Заменили дверь только в санузле, так как она была уж очень старая, наверное еще со времен постройки дома.





Дошла очередь до зала. Тут потолок решили не переделывать, а только покрасили краскопультом, который взяли напрокат. Стены штукатурили и шпаклевали. Жена и дети решили задекорировать части стены вокруг двери под кирпич, покрасив их затем в белый цвет. Кирпичи делали сами из штукатурки. Далее были поклеены обои: с одной стороны черные, а с другой — белые. На пол постелили линолеум (куплен тоже по акции). Стенка в зал досталась бесплатно. Так как светильники в двух комнатах были сделаны своими руками, то в зале решил продолжить эту тему. Мебельный щит покрыл лаком, купил патроны для лампочек, а в качестве плафона использовал подсвечники, которые предварительно немного переделал. Шторы покупали уже готовые. Тюль жена шила сама.









Наконец мы добрались до спальни. Заменили окно, сделали откосы, на стены наклеили стеклохолст и выкрасили в белый цвет (так как комната небольшая, обои решили не клеить). И чтобы просто белая спальня не была такой скучной, жена решила покрасить кровать в яркий цвет. Кровать купили на Onliner в разделе «Барахолка» : она хоть и из массива вишни, но обошлась очень дешево. С потолком не стали заморачиваться, так как он был более-менее ровный и без видимых стыков: просто смыли побелку, зашпаклевали и покрасили. По традиции светильник сделан своими руками. Он, как и яркая кровать, тоже разбавил белую спальню. На полу было решено немного сэкономить и не заливать стяжку, а зашить фанерой в два слоя, чтобы не скрипел, и сверху уложить ламинат с подложкой. Ламинат укладывали вместе с женой, справились за два часа.





В общем, все мы делали сами, так как сумма на ремонт была ограниченная, да и больших денег в квартиру-хрущевку вкладывать не видели смысла. Результатом остались более чем довольны. У тещи я теперь любимый зять.

Расходы:

На черновые работы пошло 6000 руб. Здесь вывоз мусора, выравнивание стен, заливка полов, проводка и всякая мелочь: кисточки, ведра, скотчи и т. п. На чистовые работы пошло 4000 руб. Здесь вся плитка на пол и фартук на кухне, декоративная штукатурка, обои, плинтусы, молдинги и т. п. На ванную пошло 2500 руб. Здесь плитка, мозаика, раковина, смесители, шкафы, унитаз, стиральная машина и замена труб. На кухню пошло 2850 руб. Здесь кухня, мойка, смеситель, вытяжка и варочная. На коридор пошло 300 руб. Здесь всякая мелочь вместе со светильником, лаками, шторой, зеркалом и т. п. На зал пошло 400 руб. Здесь линолеум, краскопульт напрокат, светильник, шторы, карнизы и остальные мелочи. На спальню пошла 1000 руб. Здесь кровать, матрас, шкаф, ламинат, подложка, шторы и остальное по мелочи.

Итого затраты на ремонт составили 17 050 руб.