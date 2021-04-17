Как выбрать велосипед? Городские модели снова становятся модными

Источник материала: Onliner Не подумайте, никто не станет втюхивать вам «бабушкин» велик за большие деньги. Хотя бабушкина «дамка» или дедушкин «взрослик» — это наше теплое ламповое детство: лето в деревне, немытые яблоки в траве и поездки на речку втайне от всех. Хорошее было время и хорошие были велики: простые, безотказные, честные. А все хорошее, как известно, никуда не исчезает. Достаточно о нем вспомнить и найти ему новое применение — и вот оно снова рядом. Эти простые велосипеды — такие же, как были у наших бабушек и дедушек — до сих пор являются основой велопарка по всей Европе, и неспроста. Погнали в Каталог , посмотрим, как сегодня выглядит городская классика! Совсем скоро она неминуемо войдет в моду, так что советуем присмотреть себе что-нибудь.

















Выбираем городской велосипед

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Класс

Проходя неподалеку от амстердамского «централя», многие приезжие велолюбители недовольно морщатся: столько велосипедов, и все как один — допотопные. Видели их? Голландская молодежь временами так и развлекается после лишнего стакана пива — топит эти велики в каналах. Скажете, не удивительно? Ну как посмотреть. Удивительно то, что этих дешевых, односкоростных, совсем простых велосипедов по всей Европе огромное множество. Складывается впечатление, что только на таких там и ездят. Неужели по бедности? Отнюдь.

Городской велосипед — ода практичности в жизни, утилитарности. Это средство передвижения из точки А в точку Б, обладающее достаточными для этого характеристиками за минимально возможную цену. Вы всегда найдете другой тип велосипеда, превосходящий городской по всем параметрам на любой местности и в любой ситуации. По всем, кроме одного: вы никогда не найдете столь же доступный велосипед. И ни за один другой велик не будете так спокойны, оставляя его где-нибудь без присмотра.

Вместе с тем, пожалуй, только городской велосипед обладает тем самым неповторимым шармом, он — носитель классического стиля, доступного всем. Другие модели — это спорт или игра в спорт. Ни девушку на багажнике не прокатить, ни корзину фруктов с рынка не привезти — скукотища. Городской велик не заставит вас меняться, ему не интересны ваши облегающие шорты или накачанные икры. Сойдут узкие брюки, модные очки, легкое платье — да что угодно. Велосипед примет вас таким, какой вы есть, и вдвоем вы будете смотреться великолепной парой. Богатые европейцы уже оценили это по достоинству. До нас тоже дойдет мода на классику — не сомневайтесь.





Рынок так и норовит все усложнить, дабы у потребителя сохранялось чувство эксклюзивности выбранного товара. Отсюда так много классов велосипедов, похожих друг на друга. Для простоты мы предложим отнести к категории городских также модели, именуемые комфортными, и даже круизеры. У них есть различия, но общего больше: это достаточно простые велосипеды для недолгих поездок, с элементарным приводом и, как правило, без амортизации, максимально утилитарные в городских условиях.

Круизеры при этом больше, неповоротливее, но мягче. Однако главный принцип соблюдается: их территория — город, в другой местности вам будет не так комфортно вместе, да и выглядеть будете нелепо.

Материал рамы

Велосипедный мир практически отказался от стали при производстве продвинутых рам различных типов: предпочтение отдается карбону, на худой конец — алюминию (в бюджетном сегменте), а бутиковые бренды с намеком на винтаж чаще используют титан.

У стали действительно есть свои недостатки: она тяжелая, недостаточно жесткая (с велосипедной точки зрения), ржавеет, в конце концов. Но какая разница, если мы говорим о настоящих городских велосипедах? Сталь прочна, способна выдерживать нагрузки и тяготы жизни при отсутствии всякого ухода, при этом рамы из стали стоят весьма умеренно. Можно сказать, что городские велики со стальными рамами — это неформалы современного велосипедного мира, объявившие тотальный протест системе, которая создает все более сложные и дорогие (часто неоправданно) модели. Городские велики будто остались в том далеком времени, когда были нам чересчур велики, и приходилось пролезать под раму, при этом изо всех сил наваливаясь на педали.

Это, впрочем, не означает, что все стальные велосипеды должны быть дешевыми. Слишком много нюансов: вопрос и в производителе, и в качестве используемых комплектующих, и в типе стали. Обычно в велопроектировании используется не так много вариантов, но они имеют свои отличия. Например, хром-молибденовая сталь считается прочнее обычной углеродистой (Hi-ten), также она легче и меньше подвержена коррозии. Хромолевые рамы высокого класса могут стоить недешево.





Карбон или титан для таких моделей на используются, так же как и слишком дорогие комплектующие — не по фэншую это, не практично. Городской велосипед — это уличный велосипед. А если велик стоит как автомобиль (пусть даже очень старый и подержанный), то это как леди на дворовой тусовке: всем бросается в глаза, и одну не оставишь.

А вот алюминиевые модели найти можно. Стоят они подороже, зато не ржавеют и меньше весят. Впрочем, есть и минусы. Первый — это, конечно, цена. Стоимость алюминиевых великов при прочих равных будет отличаться раза в полтора — это нужно учитывать. Второй нюанс — особенности конструкции алюминиевых рам. Материал для велостроения действительно очень подходящий, но трубы, из которых и состоит рама, всегда будут толще, чем у стальных собратьев. Не то что бы это являлось большой проблемой, но облик классического городского велосипеда все же теряется: ценителей чистоты стиля такое может отпугнуть.

Колеса

Классический диаметр колес городского велика (читай — дорожного) — все те же 28 дюймов, 700с. И этому есть логическое объяснение: накат хороший, покрышек для таких колес много, причем главным образом с подходящим неагрессивным протектором или вовсе «лысых».

Но рынок чутко следит за желаниями потребителей. Кому-то классические колеса кажутся слишком большими, другие указывают на необходимость быть не столько быстрым, сколько вертким в городе. Короче, при желании можно найти модель практически с любым диаметром колес, в том числе 26 и 27,5 дюйма, которые всегда относили к категории горняцких.

По сути, велосипеды на таких уменьшенных колесах — это адаптированные горники бюджетного сегмента, которые для спортивных целей никогда и не создавались, а с самого начала были ориентированы на широкий круг потребителей. Мы за что ругаем горные велосипеды в городе, помните? Грязевая резина на асфальте — это нелогично, странно, бессмысленно. Вот и пожалуйста — производители отреагировали, начали ставить на велосипеды городские, гладкие покрышки, переведя модели в другой класс.

Точно так же, в угоду рынку, в колесах уменьшается число спиц, что влияет на прочность и надежность. Бонус в виде так называемого уменьшения веса кажется умозрительным: странно экономить на спицах, если вся конструкция тянет килограммов на 15.

В целом к колесам любого велосипеда нужно относиться очень внимательно: они, возможно, в первую очередь влияют на то, как вы едете и как чувствуете себя в седле. Выбор правильной резины — не блажь, а важный вклад в потенциал транспортного средства. Спицовка влияет на надежность и способность колеса выдерживать нагрузки, в том числе от бордюров в городе. Едва ли кому-то нравится регулярно отвозить колеса на правку к веломеханику, поскольку самому эту работу зачастую выполнить сложно.





Тормоза

Общая тенденция здесь — использование дисковых тормозов, хотя в случае с городскими велосипедами такой апгрейд видится наименее оправданным.

Вспомните все тот же дедовский «взрослик». Тормоз был ножной, что позволяло выполнять эффектные оттормаживания с заносом, пугая друзей и случайных прохожих.

Постепенно велопромышленность все же стала уходить от этого механизма, чаще используя ободные тормоза с ручками на руле. Это позволяло тормозить двумя колесами, да еще и дозировать усилие — безусловный шаг вперед на пути к техническому совершенству. Эволюция ободных тормозов, работа и с ободами, и с колодками действительно привела к потрясающим результатам: при небольшой стоимости эти приспособления справляются со своей задачей невероятно круто. Нам не приходилось слышать жалобы на механические ободные тормоза, в каких бы условиях они не эксплуатировались.

Приход дисков во многие велосипедные виды — это процесс искусственный, диктуемый больше производителями, которым нужно продавать новые модели, нежели непосредственно потребителями. Эффективнее ли дисковые тормоза? Если мы говорим о высококлассной гидравлике — то да, эффективнее. Имеет ли это принципиальное значение для городского велика? Такой уверенности нет. Дисковая механика, в свою очередь, — изобретение довольно спорного качества, а гидравлика сильно повышает цену велосипеда, что в данном случае принципиально. Профит же может быть далеко не столь значительным. В городских моделях не используются карбоновые колеса, с которыми ободные тормоза не особо дружны, особенно в дождь. А по алюминию такие тормоза отрабатывали на отлично, так нужно ли искать что-то лучше?

Но рынок в этом отношении неумолим, и все идет к тому, что диски вытеснят все прочие виды тормозов. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Вам решать, нужно ли идти в ногу со временем или стоит заскочить в последний вагон с вывеской «старое доброе».





Привод

Классический городской велосипед не имеет большого числа скоростей, что объясняется его неспортивной направленностью. У самых бюджетных моделей вообще одна скорость. В принципе, для передвижения по нашему относительно равнинному ландшафту этого достаточно. Вариант для экономных.

Вот к чему точно стоит присмотреться, так это к велосипедам с планетарной втулкой. То есть переключение передач в этом случае осуществляется не снаружи, а внутри, во втулке — сердце колеса. Это добавит велосипеду минимум 3 передачи, а в более дорогих моделях — 7—8 скоростей и даже больше. Более чем достаточно для города. Такой механизм дороже, но удобнее для тех, кто не любит самостоятельно обслуживать свой велосипед. «Планетарка» — закрытая конструкция, которая не нуждается в частом уходе. Бояться ее не надо, механизм надежный и зарекомендовавший себя даже при повышенных нагрузках.





Ну и есть уже привычный для всех вариант с внешним переключением, который, как правило, дешевле «планетарки», но при этом способен дать велосипеду широкий выбор передаточного соотношения. Переключение осуществляется при помощи переключателей, которые могут прослужить довольно долго, однако нуждаются в чистке, так как система открытая и цепляет грязь с дороги.

Вообще, производители любят ставить побольше скоростей, поскольку в этом случае велосипед проще продать. Не ведитесь на цифры. В городе будет достаточно 1—2 звезд спереди, сзади же вы вряд ли встретите меньше 7, так что выбрать будет из чего. Поскольку система не цельная, обслуживать ее легче, меняя при необходимости расходники по отдельности.

Свежий взгляд

Традиционный городской велосипед — большой и тяжелый — имеет свои недостатки для тех, кому приходится затаскивать это добро на высокий этаж в узком лифте, который еще и не работает время от времени. Одним не хватает динамичности, другим — современности.





Бренды отвечают на это новым взглядом на то, каким должен быть современный городской велосипед. Это конструкция на жесткой основе без всякой амортизации, из легкого алюминия, рама по геометрии ближе к «быстрой» шоссейной. Узкие колеса со сликовой резиной. Минимум звезд спереди при богатом наборе сзади дает необходимый выбор на рельефе. Прямой руль не отпугнет потенциальных покупателей.

Такие велосипеды быстры, имеют небольшой вес, при этом остаются универсальными для людей с любой физической подготовкой и предпочтениями в стиле катания.

Цена высока, и это отход от классики. Но разве удорожание — не общий тренд? В конце концов, должен ли велосипед стоить дешевле телефона?