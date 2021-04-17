Что заставит вас поменять старый смартфон? Как часто вы их меняете? (видео)

Источник материала: Onliner Каждый год производители смартфонов соревнуются за то, чтобы получить ваши кровно заработанные деньги. Каждый год они выпускают смартфоны с новыми функциями, которые должны заставить вас захотеть новый девайс, который, возможно, вам совсем без надобности, — последние и величайшие достижения мобильной индустрии в компактном премиальном корпусе, которые заставляют вас чувствовать, что они нужны вам здесь и сейчас (даже если вам более чем достаточно вашего девайса для актуальных задач).

С этим Mate 9 я хожу уже четыре с половиной года. Когда китайская Huawei представляла его, компания обещала, что даже спустя полтора года смартфон будет сохранять высокую производительность, а интерфейсная оболочка не будет тормозить и засоряться благодаря умной системе очистки.





И действительно, по сей день я не могу пожаловаться на то, что система стала менее отзывчивой, лагов или фризов в работе с популярными приложениями не наблюдаю. Заряд батарейки заметно не просел, на день хватает с запасом.

Даже при активной съемке видеороликов прошедшей осенью смартфон не ставил меня перед фактом скорой разрядки. Тут стоит отметить, что это пускай и старый телефон, но флагман своего 2016 года.

Так какие же аргументы заставляют людей обновлять свои смартфоны каждый год, два или три, если я не нахожу для этого достаточных доводов во внутренних спорах и на пятом году владения этим телефоном? Я не знаю функций и фишечек, которые важны настолько, что могут сделать мою жизнь с новинкой заметно лучше.

Что заставляет обновлять смартфон?

Были времена, когда каждый пиксель на экране смартфона можно было рассмотреть, а 16 ГБ встроенной памяти казались топовым предложением. Но эти времена прошли. Технологическая начинка подбирается к потолку.

Тонкие рамки вокруг экрана? Мне удобнее держать смартфон за толстые края и быть уверенным, что я ничего случайно не нажму. Сканер отпечатков под поверхностью экрана? У меня есть сканер на задней панели, который по-прежнему нормально справляется с разблокировкой смартфона. Ультразвуковой датчик под экраном выиграет мне несколько десятков миллисекунд при разблокировке? Возможно, но я никуда настолько сильно не спешу.

Как часто вы меняете смартфон?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Каждый год или чаще Раз в два года Каждые три года Раз в четыре года или больше Голосовать

Защита от воды? Я пользовался смартфоном под дождем — это неудобно, но он не умер, а идея прыгнуть с ним в воду за эти четыре с половиной года мне в голову не приходила. Камера? Для повседневных задач ее вполне хватает, а для того, чтобы запечатлеть что-то действительно важное, сгодится недорогая беззеркалка с физически бо́льшим сенсором и светосильным объективом. Мощное железо? PUBG у меня идет так же гладко, как и на старте, а всякая казуальщина вовсе не требует большой производительности.

И всякий раз, когда возникает идея приобрести новый гаджет, как стена встает вопрос: а сделает ли новый телефон мою жизнь лучше? Стану ли я производительнее на ту сумму, которую нужно потратить на обновку? Пока ответ оказывается стабильно отрицательным.

Смартфон живет три года?

Продукты, которые выпускаются год от года, никогда не меняют своей функциональности. Телефон остается телефоном — он дает возможность звонить и писать сообщения. Так почему нас так тянет купить самое последнее и крутое, даже если прошлогоднее остается достаточно хорошим для того, чтобы потреблять контент и общаться с людьми? Эти базовые функции никак не зависят от того, будешь ты разблокировать смартфон отпечатком пальца или лицом.

Глава Xiaomi Лей Цзунь в прошлом году призвал любить себя (не его, а себя) и чаще покупать новые смартфоны. По его статистике, почти четверть пользователей меняют свои «трубки» лишь раз в три года. И эта четверть очень сильно расстраивает Лей Цзуня, который уверен, что мобильные технологии быстро развиваются, а современные смартфоны не только мощные, но и недорогие — меняй не хочу.



Мировые поставки смартфонов снижаются с пика в 2017 году

Однако пользователи почему-то не спешат бежать в магазины, а срок замены смартфона на новую модель только растет. Российская МТС в прошлом году отметила, что россияне покупают новый смартфон в среднем раз в три года. За предыдущий год этот цикл стал только на год длиннее, потому как достаток населения повышается не особо, а цены на смартфоны только увеличиваются.

К этому трехлетнему циклу замены смартфона движутся не только в наших краях. В 2014 году в США типичный срок эксплуатации смартфона составлял 24—26 месяцев. Во многом это было связано с двухлетними контрактами мобильных операторов, которые ежемесячными платежами за смартфоны привязывали к себе абонентов. После того как эта практика умерла, а стоимость смартфонов начала расти, срок до замены увеличился до 29 месяцев. В 2018 году владельцы iPhone меняли смартфон уже раз в 35 месяцев — а это почти три года.

Уязвимость в батарее

Вендоры не могут не замечать такие тенденции. Когда-то на заре эры смартфонов производители Android-устройств в качестве своего конкурентного преимущества перед iPhone называли возможность замены аккумулятора. Годы шли, а смартфонов со сменными «аккумами» становилось все меньше. Сегодня их и вовсе днем с огнем не сыскать.

С отказом от съемных аккумуляторов мы получили более тонкие устройства, премиальные материалы задней панели вместо пластиковой крышки, водостойкость. И приобрели один серьезный минус: пользователь сам заменить аккумулятор не может, а без похода к профессионалам батарея будет деградировать, доставляя все больше неудобств.

В Евросоюзе озаботились этой проблемой. Когда нет возможности заменить батарею, растет объем электронных отходов, так как вместо одной батарейки на свалку отправляется целый смартфон.

В 2018 году компании Apple и Samsung оштрафовали в Италии за доказанный факт «запланированного устаревания» смартфонов — на несерьезные по меркам этих гигантов €10 млн и €5 млн соответственно. За год до этого Apple признала факт преднамеренного замедления работы старых iPhone, но мотивировала это заботой об их изношенных литийионных батарейках. Якобы работу смартфонов замедляли целенаправленно в зависимости от состояния аккумулятора и температуры окружающей среды, чтобы девайс не отключался на морозе. Ведь чем старше батарея смартфона, тем хуже она держит заряд при низких температурах «за бортом». Такое решение было продиктовано внезапными отключениями iPhone 6 и 6S, на которые жаловались пользователи.

Такое программное замедление было альтернативой замене аккумулятора вне срока гарантии, за которую в Штатах Apple просила в те годы почти $80. Но если бы люди знали, что установка обновлений с такими инновациями приведет к подтормаживанию их смартфона, то они бы, вероятно, отказались от апдейта.

Периодически желание купить новый смартфон терзает меня. Всегда приятно распаковать свежую коробочку с очередным технологичным гаджетом, который умеет так много… Но намного ли больше, чем его предшественник? Или, как в моем случае, смартфон пятилетней давности? Пока для себя я решил, что обновка если и случится, то лишь в трех случаях:

когда устаревшая версия Android перестанет поддерживаться популярными приложениями; когда мне понадобится не просто поглощать контент с помощью телефона, а создавать его в мобильных условиях; когда нынешний аппарат будет случайно поврежден без возможности дальнейшего использования.

Степень удовлетворенности — штука субъективная. Если вы чувствуете, что ваш телефон не соответствует вашим потребностями по скорости и функциям, качеству фото или видео, то обновление вполне разумно. Главное, постараться взвесить свои потребности и желания, не поддаваясь давлению общества или рекламы.

Когда наступает срок, после которого стоит менять свой смартфон? Четкого ответа тут не будет. Это скорее вопрос, который призывает к дискуссии. Расскажите о своем опыте в комментариях.