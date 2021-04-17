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Пинское дело: прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков в городе
Источник материала: Партизан
Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области в пятницу.
"Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций. Через благотворительное учреждение его руководитель Ш. выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки", -
"Подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам", - подчеркнули в прокуратуре.
Пинск, 9 августа, 2020
Пинская межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя благотворительного учреждения уголовное дело по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса, которое направила для организации расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.
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Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области в...
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