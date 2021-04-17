Пинское дело: прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании массовых беспорядков в городе

цитирует interfax.by сообщение. "Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций. Через благотворительное учреждение его руководитель Ш. выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки", -interfax.by сообщение.





"Подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам", - подчеркнули в прокуратуре.









Пинск, 9 августа, 2020





Пинская межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя благотворительного учреждения уголовное дело по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса, которое направила для организации расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.



