56-летняя модель снялась для обложки Vogue в откровенном наряде

Источник материала: Tut.by

Чешская актриса и модель Паулина Порзикова снялась для обложки Vogue Czechoslovakia (да, Чехословакия, это не ошибка. Журнал носит имя страны, которой нет с 1993 года). Номер посвящен времени и вышел ровно через 40 лет после ее дебюта в немецком Vogue в 16 лет.

«Мы не хотим говорить о старении или слепо предпочитать молодость. Мы воспринимаем время не как врага, а как единственного верного спутника жизни, — объясняют создатели номера. — Мы стремимся к красоте взросления в каждый момент человеческой жизни. Мы в восхищаемся цветами, даже когда они увядают».

«Женщин стыдят, если они выглядят на свой возраст, и стыдят, если они пытаются не выглядеть на свой возраст», — пишет Паулина, вспоминая, что женщин-продюсеров скорее спросят о ботоксе, чем об их новом фильме. Модель много говорит об эйджизме в своем аккаунте в Instagram и о том, как много противоречивых требований предъявляет современное общество к женщине.