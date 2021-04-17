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Опубликован рейтинг самых красивых мужчин старше 40 лет. Вот первая десятка
Источник материала: Tut.by
Британский бьюти-портал
10. Дензел Вашингтон, 66 лет
9. Дэниел Крейг, 53 года
8. Джордж Клуни, 59 лет
7. Идрис Эльба, 48 лет
6. Том Харди, 43 года
5. Хью Джекман, 52 года
4. Том Круз, 58 лет
3. Брэд Питт, 57 лет
2. Дэвид Бекхэм, 45 лет
1. Уилл Смит, 52 года
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Сплошные актеры, но и для одного футбоиста место нашлось.
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