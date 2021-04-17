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Опубликован рейтинг самых красивых мужчин старше 40 лет. Вот первая десятка

17.04.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский бьюти-портал Glowday провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какие звезды старше 40 лет кажутся им самыми красивыми. Итоговый список почти полностью заняли актеры, но нашлось место и для одного футболиста. Смотрим! 

10. Дензел Вашингтон, 66 лет 

9. Дэниел Крейг, 53 года 

8. Джордж Клуни, 59 лет 

7. Идрис Эльба, 48 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Том Харди, 43 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5. Хью Джекман, 52 года 

4. Том Круз, 58 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3. Брэд Питт, 57 лет

2. Дэвид Бекхэм, 45 лет 

1. Уилл Смит, 52 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сплошные актеры, но и для одного футбоиста место нашлось.
 
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