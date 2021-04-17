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Сколько стоит собрать игровой ПК в эпоху кризиса - как минимум на 500 долларов дороже, чем раньше
Источник материала: Tut.by
Во всем мире сейчас наблюдается острая нехватка полупроводниковой продукции — проще говоря, чипов для компьютеров, смартфонов и другой «умной» электроники. В
Сразу отметим: на самый топовый сегмент мы не ориентировались, ценник там и без кризиса всегда оставался заоблачным — позволить себе ПК за несколько тысяч долларов явно могут не все. В прошлом году мы делали два материала с подборкой «начинки» для оптимальной геймерской машины — в первый раз, если немного ужаться, удалось уложиться в
Процессор
Оптимальными вариантами по соотношению цены и качества сегодня можно считать две модели:
Кроме того, в варианте от Intel есть встроенное видеоядро — в теории, если денег на дискретную видеокарту сейчас не хватит (а сейчас именно эта комплектующая стоит особенно дорого), то на первое время можно ограничиться и встроенным вариантом. Впрочем, в определенных задачах (как правило, рабочих программах) и некоторых играх процессор от AMD не проигрывает.
В общем, это дело вкуса — но для игр мы бы остановились на Intel Core i5−11400. Даже с учетом того, что этот процессор как минимум на сто рублей дороже.
Материнская плата
Тут все достаточно просто. Для процессора Intel нам вполне подойдет вариация на чипсете Intel B560 и сокете LGA1200. Как вариант —
Оперативная память
Необходимый на сегодня минимум — 16 ГБ памяти DDR4 с частотой от 3000 МГц. А если есть дополнительный бюджет, есть смысл установить 32 ГБ оперативки. Вот — несколько популярных предложений, соответствующих нашим требованиям:
Хранилище
Если пытаемся чуть сэкономить, то выбор остановится на SSD-накопителе объемом в 500 ГБ. Мы бы все же выбрали вариант объемом в 1 ТБ — памяти много не бывает. С другой стороны, никто не запрещает докупить второй SSD позже. Так или иначе, вот — несколько неплохих вариантов, которые часто выбирают на «Яндекс.Маркете»:
Охлаждение для процессора
«Водянку» на наши Intel Core i5−11400 и AMD Ryzen 5 3600 ставить необязательно, хватит и хорошего воздушного охлаждения. Главное при его выборе проверить, чтобы оно подошло для материнской платы. Такой вариант подойдет:
Блок питания и корпус
Блок питания для подобной сборки должен быть мощностью в не менее чем 600 Вт. Моделей много, лучше всего останавливаться на тех, у которых присутствует хотя бы бронзовый сертификат. Например, на таком решении — на «Яндексе» это один из самых ходовых БП:
А с корпусами, как правило, есть где разгуляться. Моделей разного размера, дизайна и материалов — очень много. Но, на наш взгляд, корпуса формата Midi-Tower окажется вполне достаточно. Главное, чтобы в него поместилась выбранная видеокарта. Нашли несколько относительно недорогих и симпатичных вариаций:
Видеокарта
Самая дорогая часть всей сборки — игровые видеокарты подорожали больше всего. Причем как и из-за нехватки полупроводников, так и повышенного интереса со стороны майнеров (недавно пресловутый Bitcoin снова взял очередную планку в цене, это относится и к другим криптовалютам).
Короче говоря, переплатить за приличную видеокарту сегодня придется чуть ли не вдвое. А в сборку подобного ранга просится современная NVIDIA GeForce RTX 3060, на которую сам производитель делает большую ставку. Ведь агитировать за обновление на нее собирались владельцев легендарных GTX 1060.
Правда, цены на
Итого
Если сложить все комплектующие «по минимуму» (16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ на SSD-хранилище) и выбрать видеокарту RTX 3060 — все-таки, компьютер мы выбираем современный, и хотя бы на несколько лет вперед — получается ценник в районе 4,5−5 тысяч рублей. Или, по курсу на момент публикации заметки, 1740−1910 долларов.
Получается, что переплата по сравнению с аналогичным по уровню игровым ПК при сборке в прошлом году составляет как минимум 500−550 долларов.
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Во всем мире сейчас наблюдается острая нехватка полупроводниковой продукции - проще говоря, чипов для компьютеров, смартфонов и другой «умной» электроники. Из-за...
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