Сколько стоит собрать игровой ПК в эпоху кризиса - как минимум на 500 долларов дороже, чем раньше

Источник материала: Tut.by

Во всем мире сейчас наблюдается острая нехватка полупроводниковой продукции — проще говоря, чипов для компьютеров, смартфонов и другой «умной» электроники. В комментарии для The Guardian один из экспертов назвал положение патовым: «Рынок — в кризисе, и ситуация ухудшается». Из-за этого подбор компьютерного «железа» сегодня — еще более дорогостоящая задача, чем обычно. Посмотрели, во сколько обойдется покупка комплектующих для игрового ПК, и сравнили цены с прошлогодними.



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Сразу отметим: на самый топовый сегмент мы не ориентировались, ценник там и без кризиса всегда оставался заоблачным — позволить себе ПК за несколько тысяч долларов явно могут не все. В прошлом году мы делали два материала с подборкой «начинки» для оптимальной геймерской машины — в первый раз, если немного ужаться, удалось уложиться в 850 долларов , во второй — в стандартные 1000−1200 долларов . Забегая наперед отметим — сейчас с таким бюджетом приобрести аналогичный по классу компьютер будет как минимум сложно (если не невозможно).

Процессор



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Оптимальными вариантами по соотношению цены и качества сегодня можно считать две модели: Intel Core i5−11400 (6 ядер, 12 поток, частота максимум в 4,4 ГГц) или конкурирующий AMD Ryzen 5 3600 (6 ядер, 12 потоков, частота максимум в 4,2 ГГц). В играх вариант от Intel даже чуть более предпочтительный, если ориентироваться на имеющиеся в Сети обзоры.

Кроме того, в варианте от Intel есть встроенное видеоядро — в теории, если денег на дискретную видеокарту сейчас не хватит (а сейчас именно эта комплектующая стоит особенно дорого), то на первое время можно ограничиться и встроенным вариантом. Впрочем, в определенных задачах (как правило, рабочих программах) и некоторых играх процессор от AMD не проигрывает.

В общем, это дело вкуса — но для игр мы бы остановились на Intel Core i5−11400. Даже с учетом того, что этот процессор как минимум на сто рублей дороже.

Материнская плата

Тут все достаточно просто. Для процессора Intel нам вполне подойдет вариация на чипсете Intel B560 и сокете LGA1200. Как вариант — ASRock B560M PRO4 . Процессор от AMD соответственно требует чипсета не ниже B450 и сокета AM4. В 3DNews советуют ASUS TUF GAMING B450M-PRO S .

Оперативная память



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Необходимый на сегодня минимум — 16 ГБ памяти DDR4 с частотой от 3000 МГц. А если есть дополнительный бюджет, есть смысл установить 32 ГБ оперативки. Вот — несколько популярных предложений, соответствующих нашим требованиям:

Хранилище

Если пытаемся чуть сэкономить, то выбор остановится на SSD-накопителе объемом в 500 ГБ. Мы бы все же выбрали вариант объемом в 1 ТБ — памяти много не бывает. С другой стороны, никто не запрещает докупить второй SSD позже. Так или иначе, вот — несколько неплохих вариантов, которые часто выбирают на «Яндекс.Маркете»:

Охлаждение для процессора



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«Водянку» на наши Intel Core i5−11400 и AMD Ryzen 5 3600 ставить необязательно, хватит и хорошего воздушного охлаждения. Главное при его выборе проверить, чтобы оно подошло для материнской платы. Такой вариант подойдет:

Блок питания и корпус

Блок питания для подобной сборки должен быть мощностью в не менее чем 600 Вт. Моделей много, лучше всего останавливаться на тех, у которых присутствует хотя бы бронзовый сертификат. Например, на таком решении — на «Яндексе» это один из самых ходовых БП:

А с корпусами, как правило, есть где разгуляться. Моделей разного размера, дизайна и материалов — очень много. Но, на наш взгляд, корпуса формата Midi-Tower окажется вполне достаточно. Главное, чтобы в него поместилась выбранная видеокарта. Нашли несколько относительно недорогих и симпатичных вариаций:

Видеокарта



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Самая дорогая часть всей сборки — игровые видеокарты подорожали больше всего. Причем как и из-за нехватки полупроводников, так и повышенного интереса со стороны майнеров (недавно пресловутый Bitcoin снова взял очередную планку в цене, это относится и к другим криптовалютам).

Короче говоря, переплатить за приличную видеокарту сегодня придется чуть ли не вдвое. А в сборку подобного ранга просится современная NVIDIA GeForce RTX 3060, на которую сам производитель делает большую ставку. Ведь агитировать за обновление на нее собирались владельцев легендарных GTX 1060.

Правда, цены на RTX 3060 (12 ГБ) стартуют с 2,7−3 тысяч рублей. Даже если попробовать найти карточки прошлого поколения (соответственно, менее производительные) по типу GeForce RTX 2060 , то их предлагают за две и более тысячи рублей.

Остается вариант обратиться к БУ-рынку, но и тут положение не самое простое. Во-первых, гарантии на такую карту может уже и не быть. А во-вторых, не все готовы заморачиваться поиском необходимой модели для покупки «с рук». Особенно когда закупаешь все необходимые комплетктующие у одного продавца и, например, заказываешь сборку ПК.

Итого

Если сложить все комплектующие «по минимуму» (16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ на SSD-хранилище) и выбрать видеокарту RTX 3060 — все-таки, компьютер мы выбираем современный, и хотя бы на несколько лет вперед — получается ценник в районе 4,5−5 тысяч рублей. Или, по курсу на момент публикации заметки, 1740−1910 долларов.

Получается, что переплата по сравнению с аналогичным по уровню игровым ПК при сборке в прошлом году составляет как минимум 500−550 долларов.