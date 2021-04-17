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Нелегал пытался спрятаться от пограничников в трубе под дорогой – видео
17.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пограничники обнаружили нарушителя 13 апреля в нескольких метрах от пункта пропуска Брузги при смене нарядов.
Неизвестный пытался залезть в водоотводную трубу, чтобы спрятаться. Позже было установлено, что задержанный – 47-летний гражданин Пакистана, который планировал пробраться в ЕС.
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Нелегальный мигрант пытался спрятаться от пограничников в водоотводной трубе. Смотрите на видео кадры, снятые камерами наблюдения.
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