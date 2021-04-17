Нелегал пытался спрятаться от пограничников в трубе под дорогой – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пограничники обнаружили нарушителя 13 апреля в нескольких метрах от пункта пропуска Брузги при смене нарядов.

Неизвестный пытался залезть в водоотводную трубу, чтобы спрятаться. Позже было установлено, что задержанный – 47-летний гражданин Пакистана, который планировал пробраться в ЕС.