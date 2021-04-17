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Туристический комплекс на воде "Керуен-сарай" сняли с высоты – видео
17.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Комплекс, открывшийся в субботу, 10 апреля, в Туркестане, расположен в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан". Местные жители называют его "казахстанской Венецией" – здания комплекса связаны между собой водными каналами, по которым передвигаются лодки.
Уникальный инфраструктурный проект занимает 20 гектаров. На территории "Керуен-сарая" расположились улица торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу и восточный базар. Помимо этого, в комплексе имеются торговые ряды, бутики, отели, рестораны, СПА, фитнес-залы, кинотеатр и семейно-развлекательный центр.
Комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным объектом паломничества туристов после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.
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Крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический комплекс "Керуен-сарай" сняли с высоты птичьего полета. Смотрите на видео, куда теперь будут...
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