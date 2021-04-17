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Еще одна страна готовится к производству российской вакцины "Спутник V"

17.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. В Аргентине готовятся к производству российского препарата "Спутник V". О начале подготовительного процесс по созданию производства российской вакцины на своей территории, сообщил РИА Новости глава аргентинской лаборатории Richmond Марсело Фигейрас. 

Sputnik
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"Начался процесс тендеров на инженерные работы и планы (завода). Через год мы должны завершить работы", — рассказал Фигейрас.

Напомним, ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства "Спутник V" в латиноамериканской стране. Власти Аргентины рассчитывают начать производство вакцины через год.

Производство "Спутник V" в Беларуси

В Беларуси на собственном производстве уже выпущены 550 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", сообщил накануне глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

По его словам, "90 тысяч доз разошлись по регионам, еще 460 тысяч доз уже разлито, отправлено в Москву на контроль качества", таким образом белорусское производство вышло на запланированную мощность, подчеркнул Пиневич.

"Хотелось бы с нашими российскими коллегами поговорить о том, чтобы в мае мы уже вышли на более высокие показатели", - предложил министр.

Напомним, промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V" организован на белорусском предприятии "Белмедпрепараты", одной из первых доз отечественного производства привился сам министр здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Весь подготовительный процесс к запуску производства российской вакцины в Аргентине займет около года.
 
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