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Еще одна страна готовится к производству российской вакцины "Спутник V"
17.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр ― Sputnik. В Аргентине готовятся к производству российского препарата "Спутник V". О начале подготовительного процесс по созданию производства российской вакцины на своей территории, сообщил РИА Новости глава аргентинской лаборатории Richmond Марсело Фигейрас.
"Начался процесс тендеров на инженерные работы и планы (завода). Через год мы должны завершить работы", — рассказал Фигейрас.
Напомним, ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства "Спутник V" в латиноамериканской стране. Власти Аргентины рассчитывают начать производство вакцины через год.
Производство "Спутник V" в Беларуси
В Беларуси на собственном производстве уже выпущены
По его словам, "90 тысяч доз разошлись по регионам, еще 460 тысяч доз уже разлито, отправлено в Москву на контроль качества", таким образом белорусское производство вышло на запланированную мощность, подчеркнул Пиневич.
"Хотелось бы с нашими российскими коллегами поговорить о том, чтобы в мае мы уже вышли на более высокие показатели", - предложил министр.
Напомним, промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V" организован на белорусском предприятии "Белмедпрепараты", одной из первых доз отечественного производства
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Весь подготовительный процесс к запуску производства российской вакцины в Аргентине займет около года.
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