Засели за карты. Минск хочет ресурсов подешевле, Москва — интеграции поглубже

Александр Лукашенко был сама любезность, принимая 16 апреля во Дворце независимости российского премьера Михаила Мишустина: «…Я вам благодарен, что вы, выполняя поручение президента, приехали сегодня со специалистами для того, чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем».

Речь идет о сближении налоговых систем двух стран. Мишустина как свою тяжелую артиллерию подключил к решению проблемы Владимир Путин.





«Углубление интеграции», новая серия

«Он (Путин. — А.К.) говорит: слушай, он (Мишустин.— А.К.) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Беларуси. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно. — Бесплатно», — так комплиментарно пересказал Лукашенко свой разговор на эту тему с российским президентом в Сочи 22 февраля.

Мишустин действительно в этом деле дока: десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу России и, по отзывам, навел в этой сфере порядок, внедрил передовые технологии. Так что Путин направил его для прорыва на белорусском направлении.

Это новая попытка Москвы продавить подписание дорожных карт «углубления интеграции» . При этом стороны сейчас, кажется, стараются избегать слова «углубление», но суть не меняется.

Мишустин на встрече с Лукашенко заверил, что интеграция — «это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения». Но только бесконечно наивный человек (а белорусский вождь не таков) поверит, что все так безобидно. Равноправная интеграция с бывшей метрополией, у руководства которой осталось имперское мышление , при разности экономических потенциалов почти в 30 раз — это утопия.

И Лукашенко чует каждую западню не хуже своих яростных критиков. Потому, по сути, и сорвал в конце 2019 года красивый замысел подписать пакет дорожных карт к 20-летию Союзного государства.

В июле прошлого года посол Беларуси в России Владимир Семашко признался: в начале эпопеи с «углублением интеграции» Москва предлагала, чтобы Минск передал на наднациональный уровень 95% полномочий. Стоит вспомнить и о том, как случайно стала достоянием гласности 31-я (в прежней нумерации, сейчас в ней сам черт ногу сломит) дорожная карта, предполагавшая единую валюту и наднациональные органы.

Сближение — или унификация на российский манер?

Понятно, что если бы «углубление» пошло тогда по московской схеме, то от суверенитета Беларуси остались бы рожки на ножки. Впрочем, и сейчас угрозы ему отнюдь не сняты.

Тот же Семашко в недавнем интервью «Российской газете» сообщил, что ныне рассматривается 28 дорожных карт, поскольку «три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию».

Заметьте: у Семашко вместо эвфемизма «сближение» вырвалась «унификация». Вероятно, этого де-факто и добивается Москва. А если вообще без обиняков, то хочет перевести Беларусь на свою налоговую систему. Ну не станут же эту старательно выстроенную Мишустиным систему подгибать под нужды партнера, чей экономический вес — три с хвостиком процента от российского. Перейти же на российскую налоговую систему означает поступиться кусочком суверенитета.

Примерно того же российская сторона хочет добиться и в таможенной сфере. И цель не только в том, чтобы таким образом прекратить наконец шалости партнера с контрабандой из третьих стран. Сверхзадача всего пакета дорожных карт — как можно сильнее привязать Беларусь к России законодательно, институционально, в плане инфраструктуры.

Москва переключает на себя транзит из Беларуси

Да, что касается инфраструктуры, то здесь у Москвы явный успех. 16 апреля в Минске вице-премьер РФ Александр Новак заявил , что объемы перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты даже «несколько больше, чем планировалось». В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с российским коллегой сообщил, что Беларусь отгрузила через морскую инфраструктуру России уже более 220 тысяч тонн грузов.

Как известно, 19 февраля было подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. Предполагается перевалить 9,8 млн тонн грузов в 2021–2023 годах.

По словам Новака, на переговорах премьеров 16 апреля «обсуждалась возможность в будущем и другие продукты переваливать, транспортировать». По некоторым данным, речь может идти о калийных удобрениях, которые пока идут через литовскую Клайпеду.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в области перевалки грузов, подчеркнул Новак. Еще бы: во-первых, идут денежки российским железнодорожникам, портовикам и прочим; во-вторых, Беларусь сильнее привязывается к России в плане логистики, маршрутов экспорта. А это уже и фактор политики, рычаг влияния.

Белорусское же начальство, возможно, пока в эйфории от того, что наказало литовцев , отобрав у тех доходы от транзита. Но как бы не вышло потом, что наказали самих себя, попав еще в один российский капкан.

Москва, как видим, может сильнее привязать к себе партнера не только через дорожные карты. Возможно, в закрытой части переговоров на высоком и высшем уровне речь идет и о продаже российской стороне привлекательных для нее активов , и об усилении военного присутствия в Беларуси.

Но сейчас в Кремле посчитали, что не грех напомнить ослабленному политическими передрягами белорусскому вождю и о дорожных картах. Чай, будет не так привередлив и упрям, как в 2019-м.

Кремль действует поэтапно

Цели Кремля понятны. Ему важно укрепить контроль над стратегически важной территорией, в том числе и на перспективу после Лукашенко, опутать Беларусь сетью зависимостей.

И хотя в 2019 году 31-ю карту договорились отодвинуть в сторону, где гарантия, что Кремль в какой-то момент не достанет ее из рукава? Если удастся унифицировать налоговую, таможенную, а потом и другие системы, то с российской стороны вполне логично будет поставить вопрос о наднациональных органах управления в этих сферах. И понятно, что рулить в таких структурах будет не Минск.

А там, глядишь, Москва аккуратно подведет партнера и к единой валюте, единой конституции. Тем более что эти вещи прописаны еще в союзном договоре 1999 года, под которым стоит подпись Лукашенко.

Почему же он, такой сверхчувствительный к угрозам своей власти, снова садится играть в эти дорожные карты? Ответим тоже вопросом, но риторическим: а куда ему деваться?

Дела в экономике и финансах неважные — и неуклонно ухудшаются. Растет дефицит бюджета, тают золотовалютные резервы, а по долгам платить да платить. На Западе, с которым горшки разбиты , сейчас денег не стрельнешь.

Интерес Минска состоит в том, чтобы добиться, как твердят белорусские чиновники, равных условий хозяйствования (то есть более комфортных цен на энергоносители, условий доступа на российский рынок и пр.).

Ну, и просто деньжат хорошо бы еще одолжить. В частности, Лукашенко ранее предлагал, чтобы Москва дала использовать на другие нужды сэкономленный остаток ее кредита на строительство АЭС под Островцом. По некоторым данным, речь идет более чем о 3 млрд долларов.

Однако Москва уже научена прежним опытом и не спешит давать блага авансом. Сначала, мол, карты подпишите, а потом пойдем в закрома. Может быть.

Дожмут ли белорусского вождя на этот раз?

Такой подход, ясное дело, не по нутру Минску. Так что вязкий торг продолжится.

16 апреля на переговорах с Мишустиным Головченко заявил, что хотя пакет соглашений по углублению интеграции «формально имеет высокую степень готовности», есть и «вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане».

«В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов», — пояснил белорусский премьер. И подчеркнул, что эти чувствительные вопросы обходить «бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект».

Это прозрачный намек на то, что «углубление интеграции» может снова забуксовать, если Москва не проявит гибкости.

В принципе, мы наблюдаем дежавю . Но разница с прежними ситуациями в том, что теперь Лукашенко гораздо более зависим от Москвы, а та, вероятно, решила использовать удобный момент, чтобы дожать упрямого партнера. Так что в ближайшие месяцы на восточном фронте будет интересно.