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На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

17.04.2021 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Какой компьютер собирают себе белорусы? Из нашей статистики видно, что в основе большинства мартовских ПК процессоры AMD. С видеокартами по понятным причинам все не так просто. Самой продаваемой оказалась AFOX GeForce GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти, чего никогда ранее не случалось. В общем, по чипам расклад, конечно же, другой — и очень интересный. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.

Процессоры

Уже традиционно первые два места занимают продукты AMD: народные «шестиядерники» Ryzen 53600 и Ryzen 52600. Общая доля этого производителя в заказах составляет 58,3%. Intel уже долгое время имеет меньше половины заказов: в марте у «синих» их было 41,7%.


Процессор AMD Ryzen 5 3600
92 отзыва
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
470 р.
26 предложений
Процессор AMD Ryzen 5 2600
113 отзывов
Pinnacle Ridge, AM4, 6 ядер, частота 3.9/3.4 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
345 р.
26 предложений
Процессор Intel Core i3-10100F (BOX)
10 отзывов
Comet Lake, LGA1200, 4 ядра, частота 4.3/3.6 ГГц, кэш 6 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 65W
259 р.
24 предложения
Процессор Intel Celeron G4930
Coffee Lake, LGA1151 v2, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 2 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 54W
149 р.
17 предложений
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Все процессоры в Каталоге

В прошлом месяце разрыв между двумя брендами увеличился на 3,46%, и пока изменений в этом соотношении не предвидится.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

Видеокарты

Безоговорочное лидерство Nvidia тут даже не обсуждается. Про дефицит и майнинг было написано уже много тысяч знаков, и нет смысла повторять грустные избитые истины. В марте белорусы больше всего заказывали карты на базе GTX 1650 и GTX 1660 Super — вместе 30%. А вот на третьем месте оказалась RTX 3070 с почти 10% (9,87%). Самая покупаемая карта марта — AFOX GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 со средней ценой 354 рубля. Суровая реальность сегодня именно такая.


Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 GP 4GB GDDR6 NE6165001BG1-1175A
4 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1410 МГц, макс. частота 1590 МГц, 896sp, частота памяти 12000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
771 р.
20 предложений
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 TUF-GTX1660-O6G-GAMING
NVIDIA GeForce GTX 1660, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 8000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
1795 р.
9 предложений
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12GB GDDR6 NE63060T19K9-190AD
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1837 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
2750 р.
8 предложений
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 [PH-GTX1050TI-4G]
5 отзывов
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1392 МГц, макс. частота 1392 МГц, 768sp, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
640 р.
20 предложений
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Какие видеокарты можно купить прямо сейчас?

По вендорам ситуация сложилась следующим образом. Доминирующее положение в заказах занял Palit — 33%. Следом за ним идут ASUS и Gigabyte. Благодаря наличию карт на чипах GTX 1050 и низкой цене впервые в пятерку попал китайский бренд AFOX.


Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 NE63060019K9-190AD
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1777 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
2650 р.
14 предложений
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 TUF-GTX1660-O6G-GAMING
NVIDIA GeForce GTX 1660, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 8000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
1795 р.
9 предложений
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 GV-N2060OC-6GD
3 отзыва
NVIDIA GeForce RTX 2060, базовая частота 1365 МГц, макс. частота 1755 МГц, 1920sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, HDMI, DisplayPort
–10%1900 р.
17 предложений
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Оперативная память

Львиную долю заказов в этой категории собрал бренд HyperX — 35%. Какая итоговая конфигурация получается у пользователей, мы не знаем, но покупают больше всего планки или набор на 8 ГБ и 16 ГБ. На ноутбуки пришлось только 24,5% от всех планок.


Оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-25600 HX432C16FB3K2/16
51 отзыв
2 модуля, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.35 В
286 р.
25 предложений
Оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-21300 HX426C16FB3K2/16
51 отзыв
2 модуля, частота 2666 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.2 В
278 р.
23 предложения
Оперативная память Samsung 8GB DDR4 PC4-23400 M378A1K43EB2-CVF
1 модуль, частота 2933 МГц, CL 21T, тайминги 21-21-21, напряжение 1.2 В
121 р.
21 предложение
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Больше памяти для вашего компьютера в Каталоге

По нашей статистике, пользователи выбирают память с частотой 2666 МГц и 3200 МГц, что, в принципе, логично.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

SSD

Самые покупаемые накопители марта — Samsung. Причем больше всего брали новинку 870 Evo в разных объемах. Далее расположились Kingston, Crucial и Gigabyte. Простые недорогие SSD формата 2,5″ выбирает все еще большинство белорусов.


SSD Samsung 870 Evo 250GB MZ-77E250BW
16 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
140 р.
33 предложения
SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW
16 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
195 р.
32 предложения
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Больше моделей SSD в Каталоге

По линейкам SSD расклад отличается от диаграммы выше. Второе место заняла недорогая безымянная линейка SSD от Gigabyte. А на третьем расположился девайс Crucial BX500.


SSD Gigabyte 240GB GP-GSTFS31240GNTD
90 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/420 MBps, случайный доступ: 50000/75000 IOps
101 р.
29 предложений
SSD Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1
208 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
102 р.
32 предложения
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Все модели SSD от Crucial и Gigabyte

Еще один вариант обращения к статистике — самые покупаемые модели SSD. На картинке ниже представлен рейтинг по конкретным конфигурациям, собравшим больше всего заказов в марте.


SSD Kingston A400 240GB [SA400S37/240G]
254 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/350 MBps
102 р.
30 предложений
SSD Samsung 970 Evo Plus 250GB MZ-V7S250BW
81 отзыв
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), контроллер Samsung Phoenix, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2300 MBps, случайный доступ: 250000/550000 IOps
155 р.
32 предложения
SSD Samsung 980 Pro 500GB MZ-V8P500BW
5 отзывов
M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3c), контроллер Samsung Elpis, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 6900/5000 MBps, случайный доступ: 800000/1000000 IOps
382 р.
30 предложений
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Все модели SSD в Каталоге

Материнские платы

Соотношение брендов производителей материнских плат поменялось в последнее время в пользу ASRock, которому удалось немного оторваться от Gigabyte.


Материнская плата Gigabyte B450M S2H (rev. 1.0)
37 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xM.2
189 р.
22 предложения
Материнская плата ASRock A320M-HDV R4.0
7 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A320, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
137 р.
22 предложения
Материнская плата ASUS TUF Gaming B550-Plus
2 отзыва
ATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 3xPCIe x1, 2xM.2
420 р.
24 предложения
Все материнские платы в Каталоге

Народная платформа AMD B450 в очередной раз утвердилась в лидерстве. В марте больше всего заказывали материнские платы именно на этом чипсете. Однако самой покупаемой платой оказалась ASRock A320M-HDV R4.0.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге
Материнская плата ASRock A320M-HDV R4.0
7 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A320, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
137 р.
22 предложения
Материнская плата ASRock B560M Pro4
2 отзыва
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel B560, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
353 р.
19 предложений
Материнская плата ASUS Prime B450-Plus
6 отзывов
ATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 3xPCIe x1, 1xM.2
248 р.
25 предложений
Материнская плата Gigabyte B450M S2H (rev. 1.0)
37 отзывов
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xM.2
189 р.
22 предложения
Все материнские платы в Каталоге

Блоки питания

Бренд be quiet! оказался на первом месте по заказам в этом разделе. Далее расположились Chieftec и AeroCool. С точки зрения мощности самыми востребованными остаются модели на 500 и 600 Вт.


Блок питания be quiet! System Power 9 600W
121 отзыв
активная PFC, КПД 89%, бронзовый сертификат, вентилятор 1x120 мм, 12V 28 А
164 р.
25 предложений
Блок питания Chieftec Proton BDF-600S
35 отзывов
активная PFC, КПД 85%, бронзовый сертификат, вентилятор 1x120 мм, 12V 50 А
143 р.
26 предложений
Блок питания AeroCool ECO-550W
28 отзывов
КПД 80%, вентилятор 1x120 мм, 12V 42 А
73,81 р.
24 предложения
Сравнить эти товары →
Все блоки питания в Каталоге

Бонус

В марте 2021 года в Каталоге белорусы заказали в общей сложности:

  • 12,5 ТБ оперативной памяти;
  • SSD на 449,5 ТБ;
  • блоки питания на 410 кВт.

Не забывайте, что при сборке компьютера в Каталоге вы сможете получить 5%-ный возврат на карту «Onliner Клевер». А накопленные баллы от покупки одной части комплектующих можно потратить на другую. Или вообще на новый корпус.

На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

 
 
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Какой компьютер собирают себе белорусы? Из нашей статистики видно, что в основе большинства мартовских ПК процессоры AMD. С видеокартами по понятным причинам все не...
 
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