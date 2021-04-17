На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

Какой компьютер собирают себе белорусы? Из нашей статистики видно, что в основе большинства мартовских ПК процессоры AMD. С видеокартами по понятным причинам все не так просто. Самой продаваемой оказалась AFOX GeForce GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти, чего никогда ранее не случалось. В общем, по чипам расклад, конечно же, другой — и очень интересный. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.
Уже традиционно первые два места занимают продукты AMD: народные «шестиядерники» Ryzen 53600 и Ryzen 52600. Общая доля этого производителя в заказах составляет 58,3%. Intel уже долгое время имеет меньше половины заказов: в марте у «синих» их было 41,7%.
Безоговорочное лидерство Nvidia тут даже не обсуждается. Про дефицит и майнинг было написано уже много тысяч знаков, и нет смысла повторять грустные избитые истины. В марте белорусы больше всего заказывали карты на базе GTX 1650 и GTX 1660 Super — вместе 30%. А вот на третьем месте оказалась RTX 3070 с почти 10% (9,87%). Самая покупаемая карта марта — AFOX GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 со средней ценой 354 рубля. Суровая реальность сегодня именно такая.
По вендорам ситуация сложилась следующим образом. Доминирующее положение в заказах занял Palit — 33%. Следом за ним идут ASUS и Gigabyte. Благодаря наличию карт на чипах GTX 1050 и низкой цене впервые в пятерку попал китайский бренд AFOX.
Львиную долю заказов в этой категории собрал бренд HyperX — 35%. Какая итоговая конфигурация получается у пользователей, мы не знаем, но покупают больше всего планки или набор на 8 ГБ и 16 ГБ. На ноутбуки пришлось только 24,5% от всех планок.
Самые покупаемые накопители марта — Samsung. Причем больше всего брали новинку 870 Evo в разных объемах. Далее расположились Kingston, Crucial и Gigabyte. Простые недорогие SSD формата 2,5″ выбирает все еще большинство белорусов.
Народная платформа AMD B450 в очередной раз утвердилась в лидерстве. В марте больше всего заказывали материнские платы именно на этом чипсете. Однако самой покупаемой платой оказалась ASRock A320M-HDV R4.0.
В марте 2021 года в Каталоге белорусы заказали в общей сложности:
12,5 ТБ оперативной памяти;
SSD на 449,5 ТБ;
блоки питания на 410 кВт.
Не забывайте, что при сборке компьютера в Каталоге вы сможете получить 5%-ный возврат на карту «Onliner Клевер». А накопленные баллы от покупки одной части комплектующих можно потратить на другую. Или вообще на новый корпус.