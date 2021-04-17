На чем собирают компьютер белорусы? Топ самых покупаемых комплектующих за март в Каталоге

Источник материала: Onliner

Какой компьютер собирают себе белорусы? Из нашей статистики видно, что в основе большинства мартовских ПК процессоры AMD. С видеокартами по понятным причинам все не так просто. Самой продаваемой оказалась AFOX GeForce GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти, чего никогда ранее не случалось. В общем, по чипам расклад, конечно же, другой — и очень интересный. Рассказываем и показываем на картинках, что из комплектующих заказывали в Каталоге больше всего.

Уже традиционно первые два места занимают продукты AMD: народные «шестиядерники» Ryzen 53600 и Ryzen 52600 . Общая доля этого производителя в заказах составляет 58,3%. Intel уже долгое время имеет меньше половины заказов: в марте у «синих» их было 41,7%.





В прошлом месяце разрыв между двумя брендами увеличился на 3,46%, и пока изменений в этом соотношении не предвидится.





Безоговорочное лидерство Nvidia тут даже не обсуждается. Про дефицит и майнинг было написано уже много тысяч знаков, и нет смысла повторять грустные избитые истины. В марте белорусы больше всего заказывали карты на базе GTX 1650 и GTX 1660 Super — вместе 30%. А вот на третьем месте оказалась RTX 3070 с почти 10% (9,87%). Самая покупаемая карта марта — AFOX GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 со средней ценой 354 рубля. Суровая реальность сегодня именно такая.





По вендорам ситуация сложилась следующим образом. Доминирующее положение в заказах занял Palit — 33%. Следом за ним идут ASUS и Gigabyte . Благодаря наличию карт на чипах GTX 1050 и низкой цене впервые в пятерку попал китайский бренд AFOX .





Львиную долю заказов в этой категории собрал бренд HyperX — 35%. Какая итоговая конфигурация получается у пользователей, мы не знаем, но покупают больше всего планки или набор на 8 ГБ и 16 ГБ . На ноутбуки пришлось только 24,5% от всех планок.





По нашей статистике, пользователи выбирают память с частотой 2666 МГц и 3200 МГц, что, в принципе, логично.





Самые покупаемые накопители марта — Samsung . Причем больше всего брали новинку 870 Evo в разных объемах. Далее расположились Kingston, Crucial и Gigabyte. Простые недорогие SSD формата 2,5″ выбирает все еще большинство белорусов.





По линейкам SSD расклад отличается от диаграммы выше. Второе место заняла недорогая безымянная линейка SSD от Gigabyte . А на третьем расположился девайс Crucial BX500 .





Еще один вариант обращения к статистике — самые покупаемые модели SSD . На картинке ниже представлен рейтинг по конкретным конфигурациям, собравшим больше всего заказов в марте.





Соотношение брендов производителей материнских плат поменялось в последнее время в пользу ASRock , которому удалось немного оторваться от Gigabyte .





Народная платформа AMD B450 в очередной раз утвердилась в лидерстве. В марте больше всего заказывали материнские платы именно на этом чипсете. Однако самой покупаемой платой оказалась ASRock A320M-HDV R4.0 .





Бренд be quiet! оказался на первом месте по заказам в этом разделе. Далее расположились Chieftec и AeroCool . С точки зрения мощности самыми востребованными остаются модели на 500 и 600 Вт.





Бонус

В марте 2021 года в Каталоге белорусы заказали в общей сложности:

12,5 ТБ оперативной памяти;

оперативной памяти; SSD на 449,5 ТБ ;

; блоки питания на 410 кВт.

Не забывайте, что при сборке компьютера в Каталоге вы сможете получить 5%-ный возврат на карту «Onliner Клевер» . А накопленные баллы от покупки одной части комплектующих можно потратить на другую. Или вообще на новый корпус.



