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В Могилёвской области стартовала массовая вакцинация
Источник материала: ОНТ
Подъём заболеваемости COVID-19 фиксируют и в Беларуси. За минувшие сутки – 1516 пациентов. Выздоровели 1489 человек. В стране набирает темпы массовая вакцинация. Накануне она стартовала в Могилёвской области.
Первыми прививки в регионе получили представители так называемых «групп риска» – медики, учителя, соцработники – более 10 тыс человек. А теперь прививают всех желающих. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, перед иммунизацией медики собирают информацию о здоровье пациента. Прививка включает в себя две дозы вакцины «Спутник-V» с интервалом в 21 день.
С конца февраля в медучреждения Могилёвщины поступило уже 5 партий вакцины. На следующей неделе ожидают ещё одну.
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Подъём заболеваемости COVID-19 фиксируют и в Беларуси. За минувшие сутки – 1516 пациентов. Выздоровели 1489 человек. В стране набирает темпы массовая вакцинация....
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