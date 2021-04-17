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В Могилёвской области стартовала массовая вакцинация

17.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилёвской области стартовала массовая вакцинация

Подъём заболеваемости COVID-19 фиксируют и в Беларуси. За минувшие сутки – 1516 пациентов. Выздоровели 1489 человек. В стране набирает темпы массовая вакцинация.  Накануне она стартовала в Могилёвской области.

Первыми прививки в регионе получили представители так называемых «групп риска» – медики, учителя, соцработники – более 10 тыс человек. А теперь прививают всех желающих. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, перед иммунизацией медики собирают информацию о здоровье пациента. Прививка включает в себя две дозы вакцины «Спутник-V» с интервалом в 21 день.

Юлия Фролова, заведующая поликлиникой Шкловской центральной районной больницы: «Инфекция получила распространение во всём мире. Люди очень ждали, когда появится вакцина. Дефицита вакцины у нас нету. Вакцинация будет продолжаться. И до 1 июня мы должна привить 70 % населения». 

Александр Старовойтов, начальник Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома: «Вакцинация – это активная защита иммунитета от инфекции. Пройдя вакцинацию, люди не только снижают нагрузку на медиков, как основных принимающих удар. Но и спасают себя сами». 

С конца февраля в медучреждения Могилёвщины поступило уже 5 партий вакцины. На следующей неделе ожидают ещё одну.

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Подъём заболеваемости COVID-19 фиксируют и в Беларуси. За минувшие сутки – 1516 пациентов. Выздоровели 1489 человек. В стране набирает темпы массовая вакцинация....
 
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