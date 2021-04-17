В Беларуси проходит «генеральная уборка»-2021

Источник материала: ОНТ

В республике сегодня «рабочая суббота». На генеральную весеннюю уборку выйдут чиновники, коллективы предприятий и простые жители, чтобы навести порядок на знаковых для страны объектах, благоустроить дворы, школьные и заводские территории.

В столице центральными локациями субботника станут мемориальный комплекс «Тростенец» и Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября. В Гродно – строящийся областной онкодиспансер.

В Бресте – территория строительства многопрофильного медицинского центра. Жителей Витебска приглашают на благоустройство улицы Гагарина – самой протяженной в городе.

Одной из главных локаций Могилева будет физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Фатина. А в Гомеле высадят аллею – 200 деревьев.

Половину заработанных в день субботника средств направят на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID-19.

Оставшиеся 50 % останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их направят на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, а также мест боевой и воинской славы.

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