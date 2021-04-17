Три громких романа 53-летней певицы Валерии

Источник материала: ОНТ

17 апреля Алле Перфиловой, более известной под псевдонимом Валерия, исполняется 53 года. Сегодня ее практически невозможно представить без постоянного спутника – супруга Иосифа Пригожина. Но были в жизни Перфиловой и другие громкие романы.

Леонид Ярошевский

С первым своим супругом будущая звезда эстрады познакомилась еще в 1985 году. Алла Перфилова была ученицей десятого класса и выступала на концерте в Саратове, где ее заметил молодой пианист Леонид Ярошевский. Он решил, что девушка может стать солисткой в его джаз-рок ансамбле. Мама Перфиловой надеялась, что дочь станет учителем истории, но Ярошевский сумел убедить женщину в великолепных перспективах Аллы в музыкальной сфере.

Отношения между музыкантом и певицей по началу были исключительно дружескими, но со временем Леонид влюбился в красавицу и сделал ей предложение. Свадьба была сыграна в 1987 году. Спустя год молодая семья переехала в Москву. По началу они жили скромно, денег сильно не хватало.



Фото из книги «Валерия: «паровоз» из Аткарска»

Пара прожила вместе 4,5 года. Леонид и Алла расстались, когда у девушки появился другой мужчина.

Александр Шульгин

Алла познакомилась с Александром Шульгиным еще во времена своего первого замужества, в 1989 году. К тому времени, признавалась сама певица, она сильно устала от бесхарактерности супруга и испытывала к нему исключительно жалость.

Именно Шульгин придумал Алле новый псевдоним и написал многие ее песни, ставшие успешными. В 1993 году певица развелась с Леонидом Ярошевским и вышла замуж за Александра.



Фото: personastars

Второй брак Валерии продлился до 2003 года. У пары за 10 лет появилось трое детей. Но этот период жизни артистка не считает светлым, отношения с мужем были очень сложными: он истязал ее, отбирал деньги и даже однажды воткнул в ногу женщины нож.

Иосиф Пригожин

В начале 2000-х Валерия познакомилась с Иосифом Пригожиным. Этой встрече было суждено кардинально изменить жизнь звезды. Пригожин, предложивший артистке услуги продюсера, влюбился в Валерию на первой же встрече. Подписавшие контракт Валерия и Иосиф стали проводить вместе очень много времени, и мужчина старался заботиться о своей подопечной во всем. Сама Валерия по началу относилась к продюсеру холодно, она пресекала все попытки мужчины сблизиться. Певица отлично помнила, чем закончились предыдущие отношения с продюсером.

Валерия взглянула на Иосифа по-новому после совместной автомобильной поездки в Аткарск. За проведенными по пути разговорами она певица и продюсер сблизились. Также важным стало то, что родственники Аллы хорошо приняли Иосифа. Брак был заключен в 2004 году.



Фото: instagram / valeriya

Валерия и Иосиф признаются, что сейчас они по-настоящему счастливы вместе. Пригожин хорошо принял детей супруги от второго брака и общается с ними как родной отец. Пара умеет работать вместе и не забывает друг о друге в романтическом плане.

Заглавное фото: personastars | Instagram Иосифа Пригожина

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