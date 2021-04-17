Ленивые водители, заоблачные цены, «застрявшие» контейнеры — как бизнес решает проблемы грузоперевозок

Источник материала: ProBusiness

Бизнес в сфере грузоперевозок постоянно сталкивается с вызовами: то границы закроют из-за пандемии, то цены подскочат, то водители сорвут сроки. Собрали 5 полезных материалов о том, как работают компании в этой сфере и что делают для решения подобных проблем.

С осени 2020 года для многих стали проблемными перевозки из Китая — крупнейшего мирового производственного рынка. Сначала произошел резкий скачок цен, затем — случился дефицит контейнеров. Для многих эти обстоятельства значили срывы сроков, отмены заказов и как результат — убытки.



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Менеджер проектов компании «Проджекта Глобал» Эдуард Матросов рассказал о причинах «заморозки» транспортной логистики из Китая. И ключевые факторы — это:

Пандемия COVID-19. Морские линии снизили количество судов в период пандемии из-за падения спроса. Но к моменту, когда он восстановился, линии не были готовы к стремительному росту нагрузки

Снижение закупок Китая у США и Европы. Это — результат торговых запретов. Китай стал закупать меньше товаров, а возвращать пустые контейнеры обратно оказалось невыгодно.

Эксперты рассчитывали, что весной ситуация стабилизируется. Однако отложенный спрос настолько велик, что есть вероятность оттока клиентов на европейский рынок.

Подробнее о том, какие варианты поставок сегодня доступны и как организовать доставку товаров — в нашем материале .

Александр Иванов был руководителем в компании по перевозке сыпучих грузов, даже иногда сам сидел за рулем самосвала. Приобретенный опыт сделал свое дело — мужчина подумал, что мог бы решить массу проблем в своей сфере при помощи автоматизации процессов. Так он решил запустить проект, который станет чем-то вроде Uber, только для самосвалов — компанию Operator24.



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«Чтобы запустить такой бизнес, нужно быть упертым маньяком с верой в себя и свой продукт. Ну, и начать действовать, проходить все этапы самому и дотошно, до каждой мелочи, разбираться во всем — именно так можно создать ценности», — рассказал о старте проекта Александр.

О том, как за 2 года с нуля выстроить систему-агрегатор для работы тяжелого транспорта, используя только собственные средства, читайте в материале по ссылке .

В реалити-шоу «Примерь мой бизнес» собственникам компаний предлагают на время поменяться проектами и попробовать себя в роли управляющего в бизнесе соперника. Посмотрели, чем обернулся такой эксперимент в сфере грузоперевозок.

Первый участник — Александр Бородачев. Он управляет компанией «Капасити». В его парке пока всего три машины, а заказов даже на их загрузку не хватает. Вдобавок клиенты сбивают цены, а водители бездельничают… Но планы у бизнесмена — грандиозные!

Его соперник — Дмитрий Лаганцов, собственник «ТМФ-Транс». Его цель на сегодня — вывести компанию на лидирующие позиции в сфере грузовых малотоннажных перевозок.

К чему привело соперничество двух предпринимателей и как это помогло обоим решить проблемы своих бизнесов — смотрите в этом видеоролике:

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Системы на основе искусственного интеллекта позволяют экономить на транспорте десятки тысяч долларов в месяц. С их же помощью можно контролировать работу сотрудников и избегать задержек поставок.

Основатель компании «БелТрансСпутник» Михаил Дедунович объяснил: «Чтобы выйти на новый уровень экономии, где есть еще „золотая руда“, нужно понять, что ручной контроль невозможен. Нужно доверить автоматический контроль системе, чтобы она искала оптимальность и сама же назначала эти задания, сама же контролировала и выдавала сводные данные: кто, сколько и почему отклонялся от оптимума? Тогда и будет понятно, сколько в этом месяце вы потеряли или сэкономили».

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О том, какие возможности открывают системы управления транспортом и как можно их внедрить в своей компании, — в нашем материале .

Чем может быть полезна бизнесу в сфере грузоперевозок корпоративная карта? Например, это позволяет сделать так, чтобы водители не тратили время на обмен валюты в разных странах, а бухгалтер мог видеть, на что потрачены деньги.



Фото с сайта unsplash.com

С помощью таких карт можно проводить оплату топлива, ремонт авто, стоянки, дорожные сборы, паромы и расходы на аренду жилья для водителей в пути. Таким образом у компании оказываются под контролем все расходы.

Подробнее о том, какие преимущества дает использование корпокарт и как адаптировать их под процессы своей компании, читайте в материале .

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