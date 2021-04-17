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Байден определил иммиграционные квоты для беженцев

17.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2021 финансовом году США примут 1,5 тыс беженцев из Европы и Центральной Азии

Президент США Джо Байден подписал указ, определяющий количество беженцев, которые Соединенные Штаты будут готовы принять в 2021 финансовом году (период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), пишет golosameriki.com
На беженцев из государств Африки выделено 7 тыс виз, Восточной Азии – 1 тыс, Европы и Центральной Азии – 1,5 тыс, Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тыс, Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тыс. Еще 1 тыс виз останутся в резерве.

Позднее пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки указала, что в ближайшем будущем размеры квот могут быть изменены.
Ранее Байден обещал увеличить число принимаемых беженцев до 62,5 тыс.
 
 
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В 2021 финансовом году США примут 1,5 тыс беженцев из Европы и Центральной Азии
 
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