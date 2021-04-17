|
Белавиа возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"
Источник материала: Партизан
Национальная авиакомпания "Белавиа" с 24 апреля возобновляет рейсы в аэропорт "Жуковский" в Московской области Российской Федерации,
В настоящее время "Белавиа" осуществляет девять рейсов в неделю в города РФ - пять рейсов в Москву (аэропорт "Домодедово"), по одному - в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная авиакомпания "Белавиа" с 24 апреля возобновляет рейсы в аэропорт "Жуковский" в Московской области Российской Федерации, сообщает авиаперевозчик в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)