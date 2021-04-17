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Белавиа возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"

17.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная авиакомпания "Белавиа" с 24 апреля возобновляет рейсы в аэропорт "Жуковский" в Московской области Российской Федерации, сообщает авиаперевозчик в пятницу.

В настоящее время "Белавиа" осуществляет девять рейсов в неделю в города РФ - пять рейсов в Москву (аэропорт "Домодедово"), по одному - в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград.
 
 
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Национальная авиакомпания "Белавиа" с 24 апреля возобновляет рейсы в аэропорт "Жуковский" в Московской области Российской Федерации, сообщает авиаперевозчик в...
 
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