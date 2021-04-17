|
Школьный друг Виктора Бабарико уже 10 месяцев в СИЗО КГБ. Вот что рассказывает об этом его брат
Источник материала: Tut.by
В Белгазпромбанке и некоторых частных компаниях 11 июня 2020 года
FINANCE.TUT.BY поговорил с братом Дмитрия Жердецкого Владимиром о том, как именно тот был задержан, что сообщает о своем содержании в СИЗО и о дружбе с Виктором Бабарико.
О задержании Дмитрия Жердецкого и о том, что было дальше
Владимир Жердецкий рассказывает, что его брата Дмитрия задержали 11 июня 2020 года.
— Мы с женой живем в Прилуках, под Минском, Дмитрий — в квартире в Минске на улице Жилуновича. В тот день он мне звонит и говорит: «Мне нужны ключи от квартиры». На вопрос, где его ключи, не ответил. Ладно, говорю, приезжай. Он приехал, опять звонит. Я говорю: «Так заходи в дом», он отвечает: «Нет, ты вынеси», и опять кладет трубку, — восстанавливает события того дня Владимир. — Я выглянул, смотрю, микроавтобус какой-то стоит без номеров, тонированный. Подумал, что это из банка люди, но они так рассредоточились вокруг двора, спецоперация прямо. Я выхожу, отдаю ключи — и его сразу заталкивают в этот микроавтобус. Он только успел сказать, что это из финансовой милиции (очевидно, имеется в виду Департамент финансовых расследований КГК. — Прим. ред.). И все, они уехали.
После этого, продолжает Владимир, они с женой сели в машину и помчались в квартиру брата, где к моменту их приезда уже шел обыск.
— Там двухкомнатная хрущевка в четырехэтажном доме на первом этаже, комнаты смежные, санузел совмещенный, жилая площадь 28, что ли, метров — это все имущество брата. И все пространство забито этими силовиками. Я начал требовать у них документы, а они ничего не предъявляют, начинают меня выталкивать. Тогда я сказал, что сейчас буду снимать их на телефон, после этого меня скрутили и вывели. Дима тоже был в квартире, он сказал мне, что понятых они привели с собой.
Владимир вызвал милицию. По его словам, наряд приехал, однако присутствовавшие показали им какой-то документ, и внутрь милиционеры заходить не стали. Сам Владимир снова вернулся в квартиру брата уже после того, как обыск закончился и все уехали. Он говорит, что дверь не была заперта на ключ, окно открыто нараспашку — «а ведь это первый этаж».
— Я так и не увидел никакого акта, какого-нибудь протокола об изъятии вещей. Откуда я знаю, что они там изъяли? Вечером мне позвонили и сказали, что брат помещен в следственный изолятор КГБ, где находится до сих пор. Сейчас он проходит как свидетель по той статье, по которой судят Виктора Дмитриевича Бабарико, еще ему вменяют легализацию доходов, полученных преступным путем.
О дружбе с Виктором Бабарико и отданных ему на хранение деньгах
— Когда на суде моему брату задали вопрос, как долго он знает Виктора Дмитриевича, он сказал: «С 1 сентября 1971 года». Они вместе учились, заканчивали одну школу № 92 в Заводском районе Минска. Отношения с того момента у них не прерывались, — рассказывает Владимир. — Можно сказать, что они близкие друзья: вместе ходили в походы, ездили вдвоем в Крым с палатками, встречались на день рождения и у одного, и у второго. Дмитрий был свидетелем на свадьбе Виктора, а Виктор был свидетелем на свадьбе у нашего старшего, уже покойного брата. Я тоже с ним знаком, мы встречались, но дружбой это назвать нельзя.
По воспоминаниям Владимира, о своей идее баллотироваться в президенты Виктор Бабарико рассказал Дмитрию где-то за месяц до того, как объявил об этом.
— Что Дима был удивлен — это мягко сказано, он был просто потрясен его решением. После этого, видя реакцию Дмитрия и, может быть, еще каких-то друзей, он перестал делиться. Видимо, вынашивал это в себе. Мне кажется, что даже близкие об этом не догадывались.
Владимир говорит, что и сам не помнит, чтобы когда-то раньше Виктор Бабарико ставил перед собой такие цели.
— Наверное, все изменилось после
На следующий день после обыска в Белгазпромбанке Виктор Бабарико
— У моего друга, которого зовут Дмитрий, есть депозит на 100 тысяч евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий, — объяснял Виктор Бабарико.
Речь в тот момент шла именно о Дмитрии Жердецком, поскольку позже в своей налоговой декларации Бабарико
— Но это произошло не сейчас, эти деньги лежали у Дмитрия уже давно. Он мне говорил об этом лет 5, если не 10, назад. Это не секрет. У брата есть свои сбережения, не очень большие, но они хранились отдельно, а сумма Виктора Дмитриевича — отдельно. Их никто не трогал, не изымал, они лежат себе и лежат.
В налоговой декларации Виктора Бабарико был указан еще один человек, которому тот передал на хранение 100 тысяч долларов и облигации Белгазпромбанка на 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро, — Владимир Дрозд. С ним Владимир Жердецкий не знаком.
— Я о нем ничего не знаю, только фамилию слышал. Обо всех этих банковских делах я не в курсе (Владимир Дрозд
Дмитрий Жердецкий тоже работал в Белгазпромбанке, но Владимир подчеркивает, что он не был «ни экономистом, ни юристом».
— Вообще он спортсмен-тяжелоатлет, и на работе у него тоже было что-то связано со спортивным оборудованием. Если честно, чем конкретно он занимался, я точно не знаю. Кстати, после задержания он еще 9 месяцев числился в Белгазпромбанке, и только где-то в марте мне сказали, что его уволили.
Ранее также
— Об этой работе я вообще ничего не знаю. Он мне когда-то говорил, что числится где-то кем-то, но эта фирма уже лет пять как закрылась, и там ничего не происходило. Это все, что я могу об этом сказать, — говорит Владимир.
О СИЗО КГБ и проблемах с перепиской
О том, в каких условиях содержится Дмитрий, какое у него настроение и самочувствие, его родные знают мало. В первую очередь потому, что об этом ничего не рассказывает сам Дмитрий.
— Письма от него короткие, на одну страницу, бывает на полторы. Содержание в основном такое: жив-здоров, волнуюсь за вас. Просьб никаких не присылает, иногда только может написать что-нибудь про еду: что надо, что не надо. Об условиях содержания вообще ни слова не говорит, больше интересуется нами. Хотя я просил его: напиши, сколько человек в камере, видно ли что-нибудь из окна, в каком состоянии сантехника, что ты читаешь — словом, пытался вывести на разговор. Но он ничего об этом не говорит. Хотя про книги как-то писал, что было какое-то временное ограничение, книги пропали, а потом снова появились. Но что именно он читает, почему-то не говорит. Мне кажется, их предупредили, чтобы они подробно ни о чем не писали, иначе письма не дойдут, — предполагает Владимир.
Вдобавок с перепиской в последнее время появились проблемы: письма Дмитрию от брата почему-то не доходят, хотя, говорит собеседник, он отправляет по 1−2 письма в неделю. 10 марта Владимир подал соответствующее заявление на имя начальника СИЗО КГБ.
— «Я, Жердецкий Владимир Евгеньевич, заявляю решительный протест в связи с издевательством, которому подвергается находящийся в СИЗО КГБ мой брат Жердецкий Дмитрий Евгеньевич, — зачитывает копию этого заявления Владимир. — В вашем СИЗО он находится с 11.06.2020, и перебои с письмами случались, однако в последнее время мои письма ему вообще перестали отдавать. Иначе как издевательством над подследственным, вина которого не доказана, это не назовешь. Уверен, что вы в состоянии навести порядок во вверенном вам СИЗО и прекратить нарушение Конституции Республики Беларусь. Я требую, чтобы вы объяснили, почему мои письма не доходят до моего брата уже много дней». Такое заявление я оставил, но ответа на него так и не получил. Брат написал моей жене: «Вова, наверное, пишет не для меня, а для цензоров». Может быть, я в письмах и не сдержан в выражениях, но тогда хотя бы высылали бы их назад и пояснили, что в них неправильно.
Владимир рассказывает, что писал письма и Виктору Бабарико, но ни одного ответа не получил.
Передачи брату Владимир относит дважды в месяц, с ними никаких сложностей не было. Удалось передать в том числе телевизор.
— Но недавно, например, было такое изменение. Я передавал ему конфеты, чтобы подсластить его тюремную жизнь, а сейчас товарищ, который принимает передачи, сказал, что конфеты нужно разворачивать. Получается, если вы посылаете пять разных видов конфет, то их все нужно развернуть, и они превратятся в какой-то ком.
С адвокатом Дмитрий также встречается, но, говорит Владимир, не очень часто.
— Его даже особо не допрашивали, он просто сидит там, и все. Адвокату и не о чем было с ним говорить: там же говорят по делу, а не о погоде.
О том, что будет дальше
13 апреля Дмитрий Жердецкий
— Говорит, что брат похудел. Там стояли четыре этих амбала (охранника. — Прим. ред.), и его за ними не было видно вообще. Голову он опустил в пол, глаза не поднимал. Видимо, им приказали так делать. На суде у него спросили, как долго он знаком с Виктором Бабарико, по какой причине, как он считает, его задержали. Брат сказал, что считает это задержание связанным с политикой.
В том, что Дмитрия в ближайшее время могут освободить или изменить ему меру пресечения, Владимир сомневается.
— Держали 10 месяцев — и сейчас освободят? Я в это не верю. Их всех освободят, когда освободят Бабарико.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY поговорил с братом Дмитрия Жердецкого Владимиром о том, как именно тот был задержан, что сообщает о своем содержании в СИЗО и о дружбе с Виктором Бабарико.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)