В чем секрет долгожителей из разных стран

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В некоторых странах мира максимальная продолжительность жизни — не исключение, а правило. Что позволяет сохранять молодость и здоровье на долгие годы, разбирался « АиФ » на примере стран, где больше всего долгожителей.



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Япония: специальный рацион

Японцы для сохранения молодости придерживаются специального рациона. В пищу потребляют богатые йодом морепродукты, рис и красную рыбу, а запивают зеленым чаем матча. Такая диета позволяет поддерживать нормальный вес, укрепляет волосы и придает им здоровый внешний вид, потому что перечисленные продукты и зеленый чай являются хорошими антиоксидантами.

А еще японцы, в отличие от жителей многих других стран, стараются меньше бывать на солнце и защищаются от прямых солнечных лучей зонтиками и одеждой с длинными рукавами. Это препятствует старению кожи и позволяет сохранять молодость долгие годы.

Швейцария: занятия спортом

Швейцарские Альпы давно стали именем нарицательным и синонимом благополучной жизни. Чистый горный воздух — мощный актив в деле поддержания молодости и здоровья.

Соседство с горнолыжными курортами и компактные размеры страны позволяют жителям Швейцарии заниматься спортом фактически в любой выходной день — было бы желание. А занятия спортом — это основной залог длительного сохранения здоровья и молодости. И, конечно, большую роль играет употребление в пищу чистых продуктов. Альпийские луга, используемые в качестве пастбищ для крупного рогатого скота, позволяют получать экологически чистое сырье для производства знаменитого швейцарского сыра, прочей молочной и мясной продукции.

Сингапур: условия для отдыха

Сингапурские секреты вечной молодости во многом схожи с японскими: употребление правильных продуктов и поддержание нормального веса. Кроме того, в стране действуют государственные программы по защите окружающей среды, развитию безотходного производства, профилактической медицины, пропаганде здорового образа жизни. Например, в Сингапуре пожилые люди любят проводить время в специально созданном для них терапевтическом парке, где есть все условия для отдыха, физической активности и борьбы со стрессом.

Средиземноморье: особая диета

Среди лидеров по средней продолжительности жизни — многие государства Средиземноморского региона: Италия, Испания, Франция, Мальта. В чем же секрет? В так называемой «средиземноморской диете», богатой витаминами, минералами, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Важную роль играют также жизнелюбие и оптимизм жителей региона. Позитивный настрой помогает сохранять интерес к жизни и молодость. Способствует долгой молодости и планировка небольших населенных пунктов в городах Средиземноморского региона: там проще дойти в другой конец города пешком, чем ждать общественного транспорта или парковать машину на узеньких улочках.

Швеция и Исландия: холодный климат

Вы удивитесь, но, оказывается, холодный климат изрядно тонизирует иммунную систему, благодаря чему организм становится стойким к разного рода болезням. Вкупе с развитой системой здравоохранения это позволяет сохранить здоровье, а значит, и молодость на долгие годы. Плюс доступность морепродуктов и рыбы, которые, как известно, богаты антиоксидантами и при регулярном потреблении позволяют долго хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать.

Южная Корея: уход за кожей смолоду

Кореянки приучены ухаживать за кожей с юных лет. Так, в стране популярны косметологические средства с улиточной слизью, которая стимулирует выработку в коже коллагена и эластина. Кроме того, среди кореянок приняты утренний массаж лица и даже нанесение крема на лицо массажными движениями. В солнечную погоду они обязательно пользуются солнцезащитными кремами. Также за последние 20−30 лет в Южной Корее развился культ здорового образа жизни — спорт, фитнес, бассейн — и здорового питания с увеличенным содержанием белковой пищи.