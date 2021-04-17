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Грязный блонд, цветные пряди и другие: тренды окрашивания волос 2021

17.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Если мысль о перемене к сезону весна-лето 2021 не оставляет вас - стоит задуматься о смене имиджа. Но, прежде чем ставить эксперименты с прической, обрезать челку или менять оттенок волос - просмотрите список актуальных трендов, которые все чаще мелькают в Instagram-аккаунтах самых популярных стилистов.

Главные тренды сезона в окрашивании волос 2021 - в специальной подборке Sputnik.

Грязный блонд

В последнее время девушки все реже хотят получить классический, платиновый блонд и стремятся к натуральному цвету, вот почему и осветление стало более естественным и небрежным. "Грязный блонд" - это окрашивание с вкраплением близких тонов (при этом цвет корней и глубина цвета остаются неизменными).

Цветные пряди

Цветные пряди у лица - главный тренд последних лет. И неудивительно - это эффектно и контрастно, плюс прекрасно сочетается с натуральными оттенками волос. Такое окрашивание можно повторить даже дома, но стоит помнить, что перед этим стоит осветлить пряди и изолировать их от других волос.

Брондирование

Еще одна известная техника окрашивания отличается тем, что с ее помощью создаются мягкие переходы в цвете (эффект выгоревших волос), зрительно увеличивается объем и густота волос. Кстати, для брондирования обычно используют более щадящие (по сравнению с мелированием) краски.

Красочные кончики

Техника dip-dye набирает популярность среди блогеров и стилистов. Такая техника вышла за рамки привычного окрашивания: после тонирования девушки с dip-dye выглядят так, будто окунули волосы в банку с краской. Для этого стилисты используют самые разные цвета - от натуральных до кислотных, бросая вызов общепринятым тенденциям.

Краунлайтс

Самый необычный и кинематографичный вид мелирования - краунлайтс. Для такого окрашивания используется только яркая краска: лиловая, красная, желтая, синяя и окрашиваются лишь корни волос. В итоге вы можете стать обладательницей самой эпатажной прически в своем окружении.

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