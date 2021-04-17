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Модернизация, а не закручивание гаек. Как китайские коммунисты умиротворили общество
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После стрельбы в участников протеста на площади Тяньаньмэнь у властей КНР было велико искушение свернуть всякие реформы и экономические свободы. «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает, как позиция Дэн Сяопина помогла снять социальную напряженность в Китае и вывести страну в мировые лидеры.
В Поднебесной рассказывать о событиях на Тяньаньмэнь все еще запрещено. Самый масштабный протест в истории коммунистической страны был утоплен в крови. О причинах уличных выступлений историки спорят до сих пор. Но многие из них сходятся во мнении, что для рабочих, интеллигенции и студентов общими были требования демократизации, ограничения власти коммунистической партии и борьбы с коррупцией.
Десятки тысяч протестующих на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 2 июня 1989 года. На заднем плане видны установленные демонстрантами палатки. Фото AFP
17 мая. Группа журналистов с плакатом «Абсолютная власть коррумпирует абсолютно». Фото Reuters
После полутора месяцев протестов власти решились на жестокий разгон «Площади». 4 июня 1989 года армия зачистила Тяньаньмэнь с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Китайские власти заявили о сотнях погибших, независимые наблюдатели – о тысячах.
Участник протестов перед колонной танков на площади Тяньаньмэнь, 5 июня 1989 года. Фото Reuters
Танки на Тяньаньмэнь, очищенной от демонстрантов. Фото AFP
После этого в стране начались аресты демонстрантов и их сторонников, усилилась цензура. Многие активисты бежали из Китая. Западные страны по настоянию США ввели против КНР политические и экономические санкции.
Консерваторы в коммунистической партии настаивали: вслед за жестоким подавлением оппозиции нужно отказаться от экономических преобразований и вернуться к принципам «великого кормчего» Мао,
В 1990-1991 годах пропаганда говорила о необходимости защиты основ социализма и ограничении роли частного сектора.
Все изменила позиция Дэн Сяопина. Он был не безрешен. Фактический руководитель Китая стоял за примененнием армии против демонстрантов на площади Тяньаньмэнь. Но в конце своей политической карьеры Дэн Сяопин нашел в себе силы и волю настоять на продолжении и усилении экономических реформ.
Дэн Сяопин. Фото AP
В 1992 году, уже не занимая никаких постов, он совершил так называемое «южное турне»: посетил прибрежные районы с городами Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Шанхай, которые стремительно развивались благодаря экономическим преобразованиям.
После этого курс китайских властей был изменен. Позиция духовного лидера компартии Дэн Сяопина привела к запуску комплекса новых реформ, активному внедрению рыночных институтов, проведению приватизации.
Вместо конфронтации с Западом китайские власти стали открывать внутренний рынок для иностранных инвесторов. О санкциях очень быстро забыли.
Главный же результат реформ заключался в быстром росте благосостояния китайцев, что сняло социальную напряженность и недовольство в широких слоях населения.
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Стокнувшись с банкротством социалистической идеологии, компартия постепенно переродилась в националистическую. Два десятилетия непрырывного экономического роста сделали Китай одним из мировых лидеров.
Этот пример демонстрирует, что авторитарные режимы бывают разной степени отмороженности. Некоторые упорно не признают промахи и тянут свои страны в прошлое. А другие делают работу над ошибками и способны, по крайней мере, к экономическому развитию.
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После стрельбы в участников протеста на площади Тяньаньмэнь у властей КНР было велико искушение свернуть всякие реформы.
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