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Минского студента Артема Боярского задержали за «создание экстремистского формирования»

17.04.2021 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Студент химического факультета Белгосуниверситета Артем Боярский не выйдет на свободу после отбытия административного ареста, так как стал фигурантом уголовного дела о создании «кстремистского формирования», сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минского студента Артема Боярского задержали за «создание экстремистского формирования»

20-летний студент был задержан 24 марта в общежитии БГУ и впоследствии арестован на 25 суток. Ранее он получил 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Боярского должны были освободить 18 апреля, однако стало известно, что его задержали по уголовному делу, возбужденному по ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования). Студент находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 
 
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Студент химического факультета Белгосуниверситета Артем Боярский не выйдет на свободу после отбытия административного ареста, так как стал фигурантом...
 
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