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Пересмотр соглашений: Норвегия разрешит США строить военные объекты на территории страны

17.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пересмотр соглашения с Осло позволяет Вашингтону возводить объекты оборонного значения на трех аэродромах и одной военно-морской базе в этой стране НАТО

Норвегия, граничащая на севере с Россией, заявила в пятницу о подписании пересмотренного соглашения с США о регулировании американской оборонной деятельности на своей территории.
Соглашение между двумя союзниками по НАТО позволит Соединенным Штатам возводить военные объекты на трех норвежских аэродромах и одной военно-морской базе, однако США не сможет создавать на территории страны отдельные собственные базы, заявили в правительстве, пишет golosameriki.com

Договор, заключенный правительством Эрны Сольберг, должен быть ратифицирован парламентом Норвегии до его вступления в силу.

«Соглашение регулирует и облегчает присутствие, обучение и маневры (военных) США в Норвегии, тем самым способствуя быстрому усилению американской военной мощи в Норвегии в случае кризиса или войны», - заявили в правительстве.

Отношения между Норвегией и Россией, которые имеют общую арктическую границу, постепенно улучшались в период после «холодной войны», однако это потепление прекратилось после того, как Москва аннексировала в 2014 году Крым.



© Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret


В отношениях двух стран возникла напряженность из-за наращивания военного потенциала по обе стороны границы и более частого проведения военных маневров, но обе страны также сотрудничают по таким вопросам, как приграничный туризм, торговля и рыболовство.

Норвегия, которая в 1949 году стала одним из учредителей НАТО, всегда заявляла, что не позволит создавать иностранные базы в мирное время или размещать ядерное оружие, хотя западные войска могут проводить учения на ее территории.

«Наше сотрудничество с союзниками постоянно развивается. Соглашение подтверждает тесные отношения Норвегии с США и подтверждает ключевую позицию Норвегии на северном фланге НАТО, - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сурейде, - Наша политика в отношении размещения иностранных войск на территории Норвегии, накопления или развертывания ядерного оружия и посещения портов остается неизменной», - сказала она.

Посольство России в Осло пока не прокомментировало заявления норвежского правительства.

 
 
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Пересмотр соглашения с Осло позволяет Вашингтону возводить объекты оборонного значения на трех аэродромах и одной военно-морской базе в этой стране НАТО
 
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