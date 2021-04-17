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В Беларуси введут уголовную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ
Источник материала: Партизан
Для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в нашей стране введут уголовную ответственность
Об этом
Она наступит в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Соответствующие правки в кодекс приняты в первом чтении.
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Для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в нашей стране введут уголовную ответственность
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