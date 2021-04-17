ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси введут уголовную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ

17.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в нашей стране введут уголовную ответственность

Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на телеграм-канал sputnik.by.

Она наступит в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Соответствующие правки в кодекс приняты в первом чтении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ, в нашей стране введут уголовную ответственность
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеканал ОНТ: «Задавал темп на маршах». Очередное уголовное дело по трём статьям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by