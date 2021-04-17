|
Фотофакт: Милота! В Гродненском зоопарке — пополнение
Источник материала: Партизан
У европейских муфлонов в Гродненском зоопарке 9 апреля родилась малышка.
Это не первый ребенок в дружной семье,
Кстати, муфлоны — ближайшие родственники домашних овец. Европейский муфлон — единственный дикий баран, обитающий в Европе. У муфлонов рога растут всю жизнь, они только у самцов. Самки муфлонов приносят только одного ягнёнка, двойни рождаются очень редко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У европейских муфлонов в Гродненском зоопарке 9 апреля родилась малышка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)