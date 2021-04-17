Фотофакт: Милота! В Гродненском зоопарке — пополнение









пишет Вечерний Это не первый ребенок в дружной семье,Вечерний Гродно . Сегодня с родителями живут девочка, которая родилась два года назад, и мальчик, появившийся на свет в 2020 году. Пара удивляет завидным постоянством: детёныши у неё рождаются с разницей в год практически в один день. Так, старшая девочка появилась на свет 10 апреля 2019 года, а мальчик, как и его маленькая сестрёнка, — 9 апреля.

Кстати, муфлоны — ближайшие родственники домашних овец. Европейский муфлон — единственный дикий баран, обитающий в Европе. У муфлонов рога растут всю жизнь, они только у самцов. Самки муфлонов приносят только одного ягнёнка, двойни рождаются очень редко.



