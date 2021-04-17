ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: Милота! В Гродненском зоопарке — пополнение

17.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У европейских муфлонов в Гродненском зоопарке 9 апреля родилась малышка.



Это не первый ребенок в дружной семье, пишет Вечерний Гродно. Сегодня с родителями живут девочка, которая родилась два года назад, и мальчик, появившийся на свет в 2020 году. Пара удивляет завидным постоянством: детёныши у неё рождаются с разницей в год практически в один день. Так, старшая девочка появилась на свет 10 апреля 2019 года, а мальчик, как и его маленькая сестрёнка, — 9 апреля.
Кстати, муфлоны — ближайшие родственники домашних овец. Европейский муфлон — единственный дикий баран, обитающий в Европе. У муфлонов рога растут всю жизнь, они только у самцов. Самки муфлонов приносят только одного ягнёнка, двойни рождаются очень редко.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У европейских муфлонов в Гродненском зоопарке 9 апреля родилась малышка.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дзеці разумеюць, што папраўдзе адбываецца ў краіне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by