«А, тут у вас уголок феминисток». Вспоминаем самые яркие высказывания принца Филиппа

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 17 апреля 2021 года, пройдет церемония прощания с мужем королевы Елизаветы II, принцем Филиппом. В связи с пандемией на прощании будут присутствовать только 30 человек из числа родственников и ближайшего окружения принца. Все остальные смогут посмотреть церемонию в прямом эфире. Прощание начнется в 15.00 по Лондонскому времени.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до 100 лет. Сам принц считал себя недостаточно важной персоной для государственных похорон. У супруга королевы в Великобритании нет конституционной роли, но на протяжении десятилетий никто не был ближе к институту монархии и не имел большего значения для британского монарха, чем Филипп.

Вспоминаем самые яркие высказывания принца, одним из самых запоминающихся качеств которого был его острый язык.



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На встрече с благотворителями, занимающимися защитой горлиц в Ангилье: «Кошки убивают куда больше птиц, чем люди. Почему бы вам не взять за слоган фразу: «Убей кошку — спаси птичку»?».

После участия уэльского певца Тома Джонса в королевском благотворительном концерте: «Чем вы полощете горло, галькой?». Чуть позже принц добавил: «Серьезно, очень сложно понять, как можно достичь такой невероятной популярности, исполняя самые отвратительные, как мне кажется, песни».

«Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)», — заявил принц на заседании Всемирного фонда дикой природы (WWF).



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«Когда мужчина открывает дверь машины для жены, у него либо новая машина, либо новая жена».

«Я бы очень хотел побывать в России, хоть эти ублюдки и убили половину моей семьи».

На вопрос журналиста о том, когда принц Чарльз унаследует престол: «Вы спрашиваете меня, собирается ли королева умирать?»

Обращаясь к Элтону Джону: «О, так это вам принадлежит эта ужасная машина? Мы часто видим ее, когда едем в Виндзорский замок». Позже, во время выступления Элтона в Королевском варьете: «Хотел бы я, чтобы он выключил микрофон».

«Приятно побывать в государстве, которое не управляется своем народом» (во время встречи с Альфредо Стресснером, парагвайским диктатором)



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«Люди думают, что у нас тут жесткая классовая система, но случается и такое, что герцоги женятся на хористках. А некоторые — даже на американках».

Присоединяясь к группе женщин-депутатов-лейбористов, носивших именные значки «Ms» на приеме в Букингемском дворце: «А, тут у вас уголок феминисток».

В разговоре с шотландским инструктором по вождению: «Как вы удерживаете туземцев от выпивки достаточно долго для того, чтобы они смогли пройти тест?»

На приеме в Виндзорском замке с главным редактором The Independent: — Вы что здесь делаете? — спросил принц. — Меня пригласили, сэр, — ответил журналист. — Ну приходить-то было совсем не обязательно.

О желании принца Гарри вступить в брак с Меган Маркл: «Крутить роман с актрисой — это я понимаю. Но жениться-то на ней при этом зачем?».