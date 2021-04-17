Весенняя обрезка винограда: что нужно знать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Начинать весеннюю обрезку винограда нужно до начала сокодвижения, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран.

Научный сотрудник, куратор коллекции винограда отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Владимир Устинов рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах весенней обрезки винограда.

Обрезка весной первого года

При выведении формировки любым способом однолетний прирост саженца винограда перед посадкой следует обрезать на два глазка.

"В первый год оставляют все побеги, которые развились на растении. Уход за почвой и кустом направлен на создание оптимальных условий для развития надземной части и корневой системы. На зиму саженцы окучивают землей или укрывают другим материалом для защиты от морозов. К концу первого года или в начале второго на винограднике должна быть установлена шпалера", - рассказывает Владимир Устинов.

Обрезка весной второго года

Весной второго года, после раскрытия кустов, все побеги на них удаляют, кроме одного самого сильного, удобно расположенного, который обрезают на 2 глазка.

"Возле каждого куста устанавливают приштамбовый кол (столбик) на высоту будущего штамба. Когда зеленые побеги достигнут длины 15–30 см, их обламывают и оставляют на кусте по 2 побега. Лучший из них привязывают строго вертикально к приштамбовой опоре и используют для формирования штамба, а второй (запасной) чуть позже удаляют. Оставленный побег подвязывают к опоре не менее 3-4 раз за лето, удаляя при этом пасынки по всей высоте будущего штамба", – отмечает эксперт.

Обрезка весной третьего года

Весной третьего года однолетний побег обрезают на требуемую длину штамба. Специалист предупреждает, что после развития зеленых побегов их тщательно выламывают, за исключением двух верхних, из которых затем формируют плечи кордона.

Побеги сначала подвязывают наклонно ко второй проволоке шпалеры, а когда они достигнут длины, равной половине расстояния между кустами, – горизонтально в противоположные стороны к нижней проволоке шпалеры, натянутой на высоте штамба.

Обрезка весной четвертого года

Весной четвертого года оставленные два побега обрезают на длину плеч, но если расстояние между кустами в ряду 2 м и более, то их обрезают на половину длины будущего плеча, оставляя крайний нижний глазок для продолжения плеча кордона.

"Это необходимо для равномерного развития плодовых звеньев на всем плече кордона. При этом формирование второй половины плеча кордона и плодовых звеньев на нем будет отставать на год от первой половины", - поясняет Владимир Устинов.

Зеленые побеги, развившиеся с нижней стороны плеч кордона, выламывают, за исключением последнего, используемого для продолжения плеча. Из верхних побегов формируют в дальнейшем рожки. Причем, первый рожок на кордоне должен располагаться не ближе 15 см от места изгиба, а расстояние между рожками должно быть 20– 30 см.

Обрезка весной пятого года

Весной пятого года вегетации оставленные для формирования рожков побеги обрезают на 2–3 глазка. При обломке удаляют лишние побеги, оставляя на рожках по 2–3.

"Причем побег, предназначенный для формирования сучка замещения, должен располагаться ниже по длине рожка и со стороны, обращенной наружу от основания плеч", - обращает внимание специалист.

Лозу, оставленную для продолжения плеча, подрезают в нужном месте (равном половине расстояния между кустами в ряду). Побеги, развившиеся с нижней стороны лозы продолжения, выламывают, а верхние используют для формирования недостающих рожков.

Обрезка весной шестого года

Весной шестого года на первой половине плеча формируют плодовые звенья, обрезая нижнюю лозу на 2–3-глазковый сучок замещения, а верхнюю на 4-8-глазковую плодовую стрелку. При обрезке стрелок на длину 5 и более глазков они наклонно подвязываются ко второй проволоке шпалеры. На второй половине плеча кордона однолетние лозы подрезают на 2–3 глазка, формируя плодовые звенья на седьмой год.

Если побеги растут слишком быстро

При сильном росте побегов специалист рекомендует применить второй, более быстрый способ выведения формировки. Для этого при обрезке весной третьего года при наличии длинного и толстого хорошо вызревшего побега, превышающего по длине высоту будущего штамба, его обрезают более длинно, на высоте штамба изгибают и подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры.

Когда на штамбе и будущем рукаве разовьются зеленые побеги, то обламывают все побеги на штамбе, за исключением одного расположенного ниже изгиба (из него формируют второе плечо кордона). Удаляют также побеги на нижней стороне плеча, за исключением последнего, который при необходимости служит для продолжения плеча кордона. Дальнейшее формирование почти ничем не отличается от первого способа.

"Третий, самый быстрый способ выведения этой формировки кустов применяют при сильном росте зеленых побегов весной второго года. При этом, если побег, предназначенный для формирования штамба, перерос первую проволоку шпалеры, то есть проволоку, на которой должны располагаться плечи кордона, и имеет в этом месте толщину не менее 7 мм, то его обрезают чуть ниже этой проволоки", – отмечает Владимир Устинов.

Как стимулировать развитие пасынков

Удаление верхушки побега стимулирует развитие пасынков. При этом два верхних пасынка оставляют, а все нижние удаляют. Желательно оставленные пасынки вначале подвязать наклонно – для более быстрого роста, а когда они достигнут необходимой длины будущих плеч или их половины – горизонтально к первой проволоке шпалеры.

"Таким образом, к осени второго года на кусте уже сформированы плечи кордона. Весной третьего года их обрезают в нужном месте. Толщина побега в месте обрезки должна быть не менее 5-6 мм. Все побеги, развившиеся затем на штамбе и на нижней стороне плеч, тщательно выламывают. Оставляют только по 2-3 побега, развившихся на верхней стороне плеч. Расстояние между ними должно быть 20-30 см", – предупреждает специалист.

Когда побеги достигают длины 10-15 см, их прищипывают над вторым – третьим листом. На каждом из прищипнутых побегов развивается по 2–3 пасынка. Для дальнейшего формирования плодовых звеньев достаточно оставить по 2 пасынка, выломав лишние в самом начале их развития.

"Чем меньше побегов на молодых кустах, тем они будут более сильными. Весной четвертого года формируют плодовые звенья, обрезая нижний побег на рожке на двухглазковый сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. Однако в связи с тем, что кустам идет только четвертый год, есть опасность перегрузки их урожаем, поэтому длина плодовых стрелок должна быть не более четырех глазков. После развития зеленых побегов необходимо провести тщательную обломку, удалив все слабые и недоразвитые побеги, а при необходимости и часть соцветий", - резюмирует Владимир Устинов.