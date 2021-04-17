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Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

17.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?

На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.

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