Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?

На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.

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