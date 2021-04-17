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Лукашенко проведет субботник в Александрии
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко примет участие в республиканском субботнике 17 апреля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Политик проведет этот день в Александрии Могилевской области.
«Результат на берегу Днепра летом порадует всех гостей музыкального фестиваля», — сказано в сообщении.
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Александр Лукашенко примет участие в республиканском субботнике 17 апреля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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