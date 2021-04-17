|
«Белавиа» будет летать в московский аэропорт Жуковский. Билеты — всего по 175 рублей
Источник материала: Onliner
В сентябре 2020 года «Белавиа» возобновила полеты в московский аэропорт Домодедово. А с 24 апреля открываются рейсы в аэропорт Жуковский. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Facebook.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Вылет из Минска — в 18:05, вылет из Москвы — в 20:05. Время в пути — 1 час 25 минут.
Что касается цены билетов, то рейс из Минска в Москву обойдется в 175 рублей в экономклассе. Билеты туда-обратно — 337 рублей.
Билеты в Домодедово, кстати, значительно дороже — по 500—800 рублей в одну сторону. В контакт-центре «Белавиа» пояснили: рейс в Жуковский только открылся, и пока сохраняется низкая цена.
стол + 2 стула, основание - дерево, столешница - дерево, материал: дерево
основание - искусственный ротанг/сталь; сиденье: 1000×1150 мм, материал: металл
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
стол + 2 кресла + 2 пуфика, стол: 450×450×450 мм, основание - искусственный ротанг/алюминий, столешница - стекло; сиденье: 720×860 мм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сентябре 2020 года «Белавиа» возобновила полеты в московский аэропорт Домодедово. А с 24 апреля открываются рейсы в аэропорт Жуковский. Об этом авиаперевозчик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)