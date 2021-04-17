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«Белавиа» будет летать в московский аэропорт Жуковский. Билеты — всего по 175 рублей

17.04.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сентябре 2020 года «Белавиа» возобновила полеты в московский аэропорт Домодедово. А с 24 апреля открываются рейсы в аэропорт Жуковский. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Facebook.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Вылет из Минска — в 18:05, вылет из Москвы — в 20:05. Время в пути — 1 час 25 минут.

Что касается цены билетов, то рейс из Минска в Москву обойдется в 175 рублей в экономклассе. Билеты туда-обратно — 337 рублей.

Билеты в Домодедово, кстати, значительно дороже — по 500—800 рублей в одну сторону. В контакт-центре «Белавиа» пояснили: рейс в Жуковский только открылся, и пока сохраняется низкая цена.


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Теги: Минск
 
 
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В сентябре 2020 года «Белавиа» возобновила полеты в московский аэропорт Домодедово. А с 24 апреля открываются рейсы в аэропорт Жуковский. Об этом авиаперевозчик...
 
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