«Большинство отелей турецкого побережья не селят мужиков по одному». Турагент о заработках, пьяных туристах и посаженных самолетах (видео)

Источник материала: Onliner

Пивные туристы, которые три раза не попали на самолет. Ревность жены постоянного клиента. Найденный на пальме «айфон» с селфи вора. Самый стремный самолет на свете. Туристы, которые могут заткнуть за пояс даже русских путешественников. И много чего другого для рубрики «Бытовуха». Турагент Анастасия рассказала нам, как быть, если клиент решил позвонить в два часа ночи.