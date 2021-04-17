«Большинство отелей турецкого побережья не селят мужиков по одному». Турагент о заработках, пьяных туристах и посаженных самолетах (видео)

Пивные туристы, которые три раза не попали на самолет. Ревность жены постоянного клиента. Найденный на пальме «айфон» с селфи вора. Самый стремный самолет на свете. Туристы, которые могут заткнуть за пояс даже русских путешественников. И много чего другого для рубрики «Бытовуха». Турагент Анастасия рассказала нам, как быть, если клиент решил позвонить в два часа ночи.
Были у меня веселые ребята (кстати, постоянные клиенты, которых я очень люблю). И вот им во Внуково очень сильно задержали рейс. Естественно, 11 часов люди провели с толком — до такого состояния, что заснули на полу в дьюти-фри. Пропустили первый самолет, потом второй, потом третий. Улетели на четвертом.
Отель без русских просят очень часто. Но это стереотип. На самом деле не так страшны пьяные русские, как пьяные британцы. И большинство отелей высокого европейского сегмента не работают именно с британцами. Миф о плохом поведении туристов из бывшего СССР уходит — спасибо ребятам с острова. Ну представь: прилетают люди из Лондона, где пинта пива стоит в районе €10, в Испанию, где бутылка Freixenet обходится в €2, — понятно, им срывает башню.
Горящими турами можно обжечься, если не понимать, что это такое. Люди стереотипно думают: «О! Это когда все резко дешевеет!» Но на самом деле горящие туры появляются в случае плохого заполнения рейса. И снижается не стоимость отеля, а стоимость перелета — как правило, за счет оператора. На горящем туре редко удается улететь в хороший отель. Хорошие обычно распроданы. Традиционно горят варианты не очень.
Таких ситуаций тысячи: ты предлагаешь людям хорошее, они выбирают не очень хорошее, но дешевое, после что-то идет не так, а виноват во всем ты. В конечном счете я научилась работать с такими ребятами.
Одинокие мужчины обычно просят номер для двоих, а потом со слегка подплывшим лицом говорят мне: «Ну, я же не знаю вашего паспорта, вы летите со мной». Блин, ничего особенного. Одинокие мужчины летят туда, где можно познакомиться. Дальше все зависит от его бюджета. До пандемии были популярны холостяцкие туры на Кубу. Проблемно на удивление осуществлять такие туры в Турцию. Большинство отелей Анталийского побережья мужиков по одному не селят — чтобы не устраивали там всякие непристойности.
Самолеты с моими туристами приходилось садить. Было такое. Ребята летели из Мексики регулярным рейсом с пересадкой. Мексика — страна, известная определенными веществами. Не думаю, что причиной был алкоголь. Наверняка мужчина чего-то наелся. Его начало очень сильно крыть и трясти. Не знаю, образ какого света явился пассажиру, но был полный неадекват. Он тряс спинки соседних кресел, извергал из себя не самые приятные жидкости. А если человека невозможно успокоить, самолет приходится сажать.
У меня есть туристка, с которой происходит всегда и все. Если где-то можно словить ногой ежа, головой — кокос, нарваться на грабителей, она поучаствует везде. Женщина сломала руку, но это привычно. А после потерялся новый телефон. Отель был маленький, все обитатели устроили квест, чтобы его найти. Обнаружили в итоге на дереве. Вор не знал, куда засунуть эту трубку. Когда начались поиски, решил спрятать в пальме. Но светило яркое солнце, и экран бликовал. Хозяйка после включила телефон, и оказалось, что вор, не зная, как им пользоваться, наделал штук 80 селфи.
Самое проблемное направление по части пьяных туристов — это Турция, наверное. Но, мне кажется, дело не в направлении, а в людях. Кто-то их научил: типа, если ты боишься летать, выпей. Как будто поможет. На самом деле не помогает никак. Алкоголь только усиливает эмоции.
Да, часто происходит так, что дома человек ведет себя нормально, а оказавшись на отдыхе — как быдло. Он же год работал, заплатил, а если заплатил, надо воспользоваться всем до последнего рубля.
Очень неправильный стереотип: если ты работаешь в туризме, то много летаешь и отдыхаешь в разных странах дешево. На самом деле платим мы точно так же, как и все. Другое дело, что с выбором мне легче. Я могу за две минуты все организовать. А вообще, каждый турагент отдыхает по-своему. Если у человека трое детей, он полетит в Турцию и будет счастлив.