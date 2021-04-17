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Лариса Жигарь о приговоре Тиме Белорусских: за такое же количество наркотиков ребята получали до 15 лет

17.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лариса Жигарь, лидер Материнского движения 328, прокомментировала «Белсату» приговор рэп-певцу Тиме Белорусских.


Лариса Жигарь. Фото: ТК / Belsat.eu

«Если на момент 2013-15 годов, когда вступил в силу антинаркотический декрет, выносили такие сроки, то, наверное, Материнского движения 328 вообще не было бы, никто бы и не поднялся. Но тогда все шло на ужесточение, и сроки были от 8 до 15 лет. Если сравнивать с тем временем, то, конечно, этот приговор несправедлив, так как за такое же количество наркотиков ребята получали большие сроки. И никто никогда не разбирался: суд просто выносил такие решения.

Поэтому 2 года «домашней химии» – это здорово. Тиме Белорусских повезло, обошлось легким испугом. Но он же даже не почувствует последствий: перестанет ли он употреблять наркотики? Конечно, это хорошо, что он не в тюрьме, но он даже и не был там. Хотя других парней просто сразу закрывали, не разобравшись в деле, выносили им суровые приговоры.

Посмотрим, как дальше будут проходить суды и выноситься приговоры обычным ребятам. Если им будут выносить такие же сроки, как и Тиме, то это здорово, но если другие, более жесткие, то Матери-328 поднимутся, так как это будет несправедливо», – сказала Лариса Жигарь.
 
 
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Лариса Жигарь, лидер Материнского движения 328, прокомментировала «Белсату» приговор рэп-певцу Тиме Белорусских.
 
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