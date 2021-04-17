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Под Магдебургом погиб белорусский дальнобойщик

17.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На автобане А2 недалеко от Магдебурга произошло ДТП с участием четырех грузовиков, в результате которого погиб 61-летний белорус. Авария случилась во вторник 13 апреля в 17.23.

Об этом сообщает местная полиция.

Наш соотечественник на белорусской же фуре ехал в направлении Берлина по правой полосе трехполосной дороги. Недалеко от съезда в населенном пункте Борнштедт он по какой-то причине не отреагировал на то, что следовавший впереди него польский грузовик  с 46-летним поляком за рулем остановился из-за возникшей на трассе пробки. В результате удара в общей сложности друг с другом столкнулись 4 фуры, пишет belmir.by

Белорус оказался смертельно ранен. Поляк получил легкие травмы и был доставлен в ближайшую больницу. Их транспортные средства потребовалось отбуксировать. Остальные водители не пострадали. Был нанесен значительный материальный ущерб в размере нескольких десятков тысяч евро. Для устранения последствий ДТП движение на несколько часов перекрыли. Трафик был перенаправлен через съезд в Борнштедте.
 
 
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На автобане А2 недалеко от Магдебурга произошло ДТП с участием четырех грузовиков, в результате которого погиб 61-летний белорус. Авария случилась во вторник 13...
 
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