В Браславском районе мать на машине переехала двухлетнего сына. Малыш погиб

Источник материала: Tut.by

Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора. Трагедия произошла вечером 13 апреля в одном из агрогородков Браславского района, сообщает «Браслаўская звязда».

Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади находил ее двухлетний сын. Мать не заметила ребенка и переехала его.

Малыш погиб.

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