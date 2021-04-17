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В Браславском районе мать на машине переехала двухлетнего сына. Малыш погиб

17.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора. Трагедия произошла вечером 13 апреля в одном из агрогородков Браславского района, сообщает «Браслаўская звязда».

Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади находил ее двухлетний сын. Мать не заметила ребенка и переехала его.

Малыш погиб.

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Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади находил ее 2-летний сын. Мать не заметила ребенка и переехала его.
 
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