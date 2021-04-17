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Фотофакт. Школьный обед – «рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке»
17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Фото из школьной столовой.
Фото
— Развитие образования в одной тарелке (дочь присылает школьный фьюжн)! Острошицкий Мишлен, рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке! Миноброзования приятного аппетита. Дети, после такого обеда готовы с удвоенной силой НЕ грызть гранит науки.
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Фото из школьной столовой.
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