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Фотофакт. Школьный обед – «рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке»

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Фото из школьной столовой.

Фотофакт. Школьный обед – «рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке»

Фото опубликовал журналист Максим Кужовник. И сопроводил саркастическим описанием:

— Развитие образования в одной тарелке (дочь присылает школьный фьюжн)! Острошицкий Мишлен, рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке! Миноброзования приятного аппетита. Дети, после такого обеда готовы с удвоенной силой НЕ грызть гранит науки.

 
 
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