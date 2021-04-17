|
Фотофакт: Лукашенко субботник отрабатывает на родине
Источник материала: Партизан
С Николаем и Виктором высаживает деревья
Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике вместе со своими сыновьями Николаем и Виктором в агр. Александрия Шкловского р-на. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
На этой площадке ежегодно на проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Николаем и Виктором высаживает деревья
|
Свежие газеты
Архив (Разное)