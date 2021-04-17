Фотофакт: Лукашенко субботник отрабатывает на родине









Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике вместе со своими сыновьями Николаем и Виктором в агр. Александрия Шкловского р-на. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На этой площадке ежегодно на проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».



