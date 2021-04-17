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Фотофакт: Лукашенко субботник отрабатывает на родине

17.04.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С Николаем и Виктором высаживает деревья



Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике вместе со своими сыновьями Николаем и Виктором в агр. Александрия Шкловского р-на. Об этом сообщает  Telegram-канал «Пул Первого».
На этой площадке ежегодно на проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».
 
 
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С Николаем и Виктором высаживает деревья
 
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