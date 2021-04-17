Строительство высотки возле «Фиалки» в Гродно остановлено. Жильцы выдохнули

Источник материала: Tut.by

Уже два года жители дома на улице Горького ведут борьбу против строительства многоэтажной 13−16−13 секционной застройки на кольце улицы Горького и БЛК. Похоже, что сейчас люди добились своего, сообщает «Вечерний Гродно».





Инициативная группа считает, что последствия строительства такой застройки могут быть необратимыми для всего микрорайона. Это — перегруженные транспортом соседние дворы, недостаточность социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, ухудшение экологической обстановки и другое.

Инициативная группа из жильцов близлежащих домов считают, что строительство высотки приведет к еще большему уплотнению микрорайона, нарушит инсоляцию соседних домов. По мнению гродненцев, нужно сохранить деревья и игровые площадки, пересмотреть и доработать схему движения транспорта и размещение парковочных мест.





«Кольцо на пересечении улицы Горького и БЛК стало визитной карточкой нашего города для тех, кто двигается от границы со стороны Литвы. Соседство многоэтажного гиганта с девятиэтажным одноподъездным домом на 48 квартир (первой построенной девятиэтажкой в городе), пятиэтажными домами 60-х годов, четырехэтажными зданиями медуниверситета и роддома будет выглядеть, мягко говоря, нелепо. Предлагаемый жилой дом выглядит „монстром из 90-х“, — считают жители. — Мы не против дома, мы против нарушения действующих нормативов!»





Несколько дней назад инициативная группа получила ответ из Гродненского горисполкома за подписью первого заместителя председателя Андрея Жука.

Гродненские власти сообщили, что строительные работы на объекте остановлены, а застройщик — ООО «Амкодор-Промстрой» — будет дорабатывать проектную документацию.

— Нам сообщили, что трех домов не будет однозначно! Это будет одноподъездный дом, который впишется в тот участок 0,3853 гектара, — говорит о маленькой победе жильцов одна из членов инициативной группы Ирина Шатырёнок.

Люди следят за ситуацией со строительством и добиваются встречи с председателем облисполкома Владимиром Караником и застройщиком, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и смотреть за тем, чтобы застройщик сделал все по нормативам.