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«Ну ты же понимаешь о последствиях». Работники рассказали, по сколько сбрасывались на субботник
Источник материала: Tut.by
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Мингорисполком: «Чтобы ни один коллектив не покинул закрепленную территорию до тех пор, пока там не будет наведен порядок»
В Минске, к примеру, районные администрации рассылали по предприятиям и организациям письма, в которых просили принять участие в субботнике и отчитаться, сколько человек в нем поучаствовало и какую общую сумму перечислили. Причем отчитаться просили либо до конца рабочего дня пятницы, либо до утра субботы, а деньги перечислить — до 1 мая.
Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, говоря про субботник, как сообщает агентство «Минск-Новости»,
Уточним сразу, что принуждение выполнять какую-либо работу, которая не относится к трудовым обязанностям, — это нарушение Трудового кодекса. А выходить или нет в выходной день на общественные работы — личное дело каждого работника, требовать этого ни наниматель, ни чиновники не могут.
Медики и учителя о том, какие суммы собирали на субботник
Много сообщений про сборы денег на субботник пришло от работников образования и культуры. «В школах Минска учителя не только сдают деньги, но и вынуждены выйти на работу на 2 часа. Час уборка кабинета и час работы на территории. Суммы у всех разные. В зависимости от зарплаты и нагрузки. Нам сказали, что 30% от зарплаты, а хотели в вышестоящих органах сделать 50%, — рассказывает работник одной из минских школ. — Сумма сбора, насколько знаю, может накладываться даже на пособия, которые получают некоторые (пособие как многодетные, пособие по инвалидности и прочие выплаты). Деньги сдаем под подпись. На слова о том, что в
«Работаю в одной из организаций культуры Витебска. Так как зарплаты маленькие, мы всегда собираем деньги и плюс наводим порядок на прилегающих территориях, но это не обязательно делать именно в субботу, можно в любой день, чтобы к субботе был порядок, — говорит работник культуры. — Руководитель сдает 4 рубля, техперсонал — 2 рубля».
«У нас в Гродно в организации культуры все кто на ставку — по 5 рублей, а кто на полставки — 3,5 рубля. И это при том, что какие-то мизерные премии или поздравления на 8 марта, 23 февраля и так дает „полставочникам“ не дают, а на субботник второй год собирают, — рассказывает работник культуры из Гродно. — В прошлом году „полставочники“ 2,5 рубля сдавали. Сдаем под ведомость, она лежит на вахте лежит, и все сдают под угрозой увольнения».
«Работаю учителем в школе Брестского района. Нас загоняют на субботник на 3 часа. При том, если не выходит, должен отработать эти 3 часа в другие дни.
Работники Национального исторического музея и Белорусской государственной академии музыки рассказали, что сдавали на субботник по 5 рублей. По столько же сбросили работники одного из детсадов Первомайского района Минска, к тому же вышли на общественные работы.
Много сообщений поступило также от работников здравоохранения. Во многих случаях суммы были в диапазоне от 3 до 8 рублей, в некоторых учреждениях верхняя планка была выше для врачей и руководителей. «В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий руководители среднего звена нужно было по 5 рублей сдать, сотрудникам — по 3 рубля, — рассказал один из работников РНПЦ. — Сбор наличными по спискам под роспись. Отношение отрицательное. Пришлось сдать потому что в случае отказа руководитель внес бы за меня. Отношения с руководителем отличные. В уборке территории уже участвовали».
Работники Ивановской центральной районной больницы рассказали, что врачи сдавали по 10 рублей, медсестры — по 7 рублей, санитарки — по 5 рублей, а в Дзержинской ЦРБ — по 6, 4 и 2 рубля соответственно.
«В этом году уж третий сбор». Какие суммы сдавали на субботник на заводах и в других организациях
Работники Мозырского НПЗ рассказали, что в этом году собирают деньги на субботник уже не в первый раз.
— Субботник 17 апреля — уже второй субботник в этом году и 3-й сбор денег. В марте был районный субботник, по ведомостям расписывались за удержание денег из зарплаты из расчета 4-й разряд — 4 рубля, 5-ый — 5 рублей и так далее. Мастеру — 7 рублей, начальнику участка — 8 рублей, — рассказывает работник завода. — Потом был сбор на Красный крест (собираем ежегодно), ценник чуть ниже или всем одинаково. Сейчас республиканский субботник, суммы начинаются от 3,5 рубля и выше. Были годы по 2−3 субботника весной и 1−2 осенью (районный, областной, республиканский)".
Еще один работник этого завода сообщил, что «несогласных сдать деньги вызывает начальник на беседу».
Работники «Витебскгаз» рассказали, что суммы варьируются от 9 до 13 рублей, на «Нафтане» и «Полимире» — от 5 до 10 рублей, «Гомельстекло» — от 6 до 10 рублей, «140 ремонтный завод» в Борисове — от 4 до 7 рублей.
«3 апреля в Новополоцке был городской субботник, — говорит работник „Полимира“. — Угрожают непродлениями контрактов, учитывая завышенную численность».
Работники «Беллакт» сообщают, что собирали деньги сразу на два субботника — республиканский и районный, который
На Белжд собирали, по нашей информации, от 1 до 10 рублей в зависимости от должности.
Работники Нацбанка рассказывают, что сбрасывались на субботник от 5 до 20 рублей в зависимости от занимаемой должности. «Вычтут из зарплаты. Плюс работники выходят на работу в этот день», — уточнил один из работников.
«По поводу субботника в Министерстве труда вначале сказали сдать деньги на субботник, а через пару дней сказали, что обязательно нужны люди на объекты. Деньги тем, кому пришлось идти, вернули. Размер сумм от 7 до 10 рублей с человека», — сообщил читатель.
На что обещают потратить деньги от субботника
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В этом же постановлении уточняют, что удержание денег на субботник из зарплаты
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В редакцию прислали больше двух сотен сообщений от работников о том, по сколько собирали на субботник, и теперь рассказываем, как отличаются по сферам суммы.
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