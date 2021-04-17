Почему начало глаукомы легко пропустить? Врач рассказывает про опасное заболевание глаз

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Помутневшее зрение всегда указывает на глаукому? Обязательно ли такую патологию глаза надо лечить и можно ли ослепнуть, если этого не делать? Врач-офтальмолог Софья Сомова отвечает на популярные вопросы.



Софья СомоваЗаведующая отделением по оказанию платных медицинских услуг 30-й городской клинической поликлиники, офтальмолог Заведующая отделением по оказанию платных медицинских услуг 30-й городской клинической поликлиники,

Что такое глаукома? Глаукомой называют группу заболеваний, сопровождающихся статическим или периодическим спонтанным повышением внутриглазного давления сверх нормы. Почему оно может повышаться? Внутри человеческого глаза образуется водянистая влага (она заполняет переднюю и заднюю камеры глаза). Задача этой жидкости в том, чтобы обеспечить питание сразу нескольких элементов — хрусталика, стекловидного тела, эндотелия роговицы. Здоровый глаз ежедневно производит 3−10 мл такой влаги, которая позже выводится в кровеносную систему через дренажные каналы передней камеры глаза. Когда все в норме, приток и отток сбалансированы. Нарушение же оттока влаги приводит к ее накоплению, из-за этого внутриглазное давление может повышаться. Дальше запускается цепная реакция: кровеносные сосуды пережимаются, сетчатка питается не как прежде и ее клетки начинают понемногу отмирать. Со временем все это больше и больше сказывается на зрительном нерве, который постепенно разрушается, а значит и нарушает функции зрения.

Глаукома может стать причиной слепоты? Да, некоторые случаи глаукомы заканчиваются потерей зрения. По статистике эта болезнь является второй ведущей причиной слепоты в обществе. Тем не менее при доступных методах лечения в большинстве случаев можно контролировать заболевание.

По каким первым симптомам можно определить глаукому? Глаукома начинает развивается практически бессимптомно, она редко доставляет человеку хоть какой-либо дискомфорт. Редки жалобы на ухудшение зрения или боль. Изредка некоторые пациенты говорят о появлении радужных кругов перед глазами, но этот симптом не слишком говорящий — он характер для достаточно широкого ряда офтальмологических заболеваний.

Это значит, что самому дома глаукому не заметить? К сожалению, это маловероятно. Тут еще проблема и в том, что даже на начальном этапе глаукома может запустить необратимые изменения глазного нерва. А значит, даже скрытое ее развитие может привести к уже позднему обращению к врачу. Самый верный способ своевременно диагностировать — регулярные профилактические проверки зрения (в идеале — один раз в год, если ничего не тревожит).

Какими будут более поздние проявления глаукомы? Через какое-то время у человека с глаукомой может появиться ухудшение периферического зрения: перестаешь замечать объекты по бокам, хотя прямо перед собой будешь видеть хорошо. Это называют «туннельным» зрением, которое, что интересно, развивается асимметрично, то есть один глаз подвержен изменениям больше другого, хотя поражены уже оба. Кроме этого, могут и следующие изменения: ухудшение зрения в сумерках;

появление потребности в большем количестве времени для адаптации глаз при резком переходе со света в темное пространство;

появление полупрозрачного или непрозрачного пятна в поле зрения;

падение остроты зрения;

возможно нарушение правильного восприятия цветовой гаммы. Симптомы выражаются острее у больных с закрытоугольной формой глаукомы. Особенно чувствительны они становятся во время острого приступа, когда внутриглазное давление повышается скачком, достаточно резко. Может появиться размытость картинки, покраснение глаза и резкая боль, туман перед глазами. Также не исключены головная боль, тошнота или рвота. Именно поэтому такое состояние можно перепутать с приступом мигрени, отравлением и т.д. Распознать приступ глаукомы поможет один характерный признак: резкое повышение внутриглазного давления сделает очень твердым и плотным глазное яблоко. Зрачок в это время будет расширен, неправильной формы. Веки станут отечными, роговица помутнеет. Если заметили у себя такое состояние — не ждите, срочно обратиться за помощью к врачу. На поздних стадиях болезни сохраняется только трубчатое зрение в виде небольшой картинки (как если бы человек смотрел на мир через длинную трубку). В терминальной стадии глаукомы зрение исчезает полностью.

У кого может развиться глаукома? Глаукома может возникнуть в любом возрасте, но все же чаще заболевание развивается у пожилых людей. В группе риска люди старше 60−70 лет (даже если они никогда не жаловались на проблемы с глазами); пациенты старше 40 лет, у которых при профилактических осмотрах были выявлены некоторые отклонения (например, внутриглазное давление на верхней границе нормы; есть разница между давлением правого и левого глаз более 5 мм рт. ст.; есть разница между внутриглазным в утреннее и вечернее время и другие); пациенты с высокой степенью близорукости после 40−50 лет и с высокой степенью дальнозоркости (особенно женщины старше 50 лет). В группе риска и люди с пониженным артериальным давлением, сахарным диабетом, эндокринными, нервными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также внимательно следует следить за глазами людям, у родственников которых (и близких, и дальних) была глаукома и схожее строение глаза.

Как все же выявить глаукому? Только на приеме у врача. При этом определить начало заболевания не поможет исключительно измерение внутриглазного давления. Необходимо детально изучить глазное дно и диск зрительного нерва, а также исследовать поля зрения. Для этого офтальмолог может назначить обследование, включающее исследование поля зрения, измерение рефракции, УЗИ, определение глубины передней камеры глаза и толщины хрусталика, гониоскопия .

Как лечат глаукому? В офтальмологической практике используется три метода — медикаментозный, лазерный и хирургический. По сути все они направлены на снижение внутриглазного давления или улучшения кровоснабжения органов зрения. Любой метод лечения назначается пациенту индивидуально после полной диагностики, он учитывает состояние глаза, возраст и другие показатели. Однако всем людям, у который есть диагноз глаукома нужно понимать, что им требуется пожизненное наблюдение у врача и обязательное лечение, которое поможет не допустить ухудшения ситуации.