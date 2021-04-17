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Навальный: «Голова моя сильно кружится, но пока хожу»

17.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский оппозиционер Алексей Навальный – о голодовке в тюрьме.

Навальный: «Голова моя сильно кружится, но пока хожу»

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с конца февраля находится в исправительной колонии в Покрове Владимирской области.

После резкого ухудшения здоровья политик объявил голодовку, потребовав квалифицированную медицинскую помощь гражданских медиков. Это произошло в последний день марта.

16 апреля лечащие врачи Навального обратились к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову с просьбой допустить их к осмотру пациента, которого они наблюдали много лет.

В обращении говорится, что у Навального развивается почечная недостаточность, что «уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям, и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца».

Кроме того, как сообщает ВВС, более 70 известных во всем мире деятелей культуры обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, требуя допустить к Алексею Навальному врачей.

Среди подписавшихся — Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и Том Йорк. А также пять лауреатов Нобелевской премии по литературе — Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук.

А вот как сам Алексей Навальный описывает происходящее с ним в колонии в эти дни:

— Жизнь удивительно ходит по кругу. Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас.

И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости.

А я слушал и возвращался в детский сад. Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю нет. А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать.

Но и разница большая. В детском саду я инстинктивно понимал, что не имеют права меня кормить мерзкой вареной куриной кожей. А сейчас я просто показываю пальцем в пункт закона и говорю: извините. Не надо меня кормить принудительно. Я и сам поем. Вот ведь мое абсолютно гарантированное право: на осмотр независимым гражданским врачом. Почему же вы отменили это право в отношении именно меня, и добиваться его нужно голодовкой?

А ответ-то простой, хоть и состоит из двух частей:

а) они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь;

б) общее правило заключения в том, что человек для системы – раб. Тем более политзаключенный. Ему всегда и во всем положено отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования.

Так что еще раз понимаю: не только за себя протестую, но и за сотни тысяч таких же бесправных. Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать. Вот.

Голова моя сильно кружится, но пока хожу, потому что чувствую вашу поддержку. Спасибо!

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