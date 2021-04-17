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Прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании протестов в Пинске через благотворительное учреждение

17.04.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании протестов в Пинске через благотворительное учреждение
Фото: media-polesye.by

«Через благотворительное учреждение его руководитель Ш. выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки», — утверждается в сообщении, передает БелаПАН.

Как отмечает прокуратура, подобная деятельность является «грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам».

Пинская межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителя благотворительного учреждения уголовное дело по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса, которое направила для организации расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.

Как сообщалось, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Пинске прошли массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с милицией. Суд Московского района Бреста с 23 марта рассматривает уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса об участии в массовых беспорядках в отношении 14 фигурантов «пинского дела», признанных правозащитниками политзаключенными. Прокурор потребовал пинчанам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы и суммарно 530 тысяч рублей компенсации 109 милиционерам и чиновникам.

 
Теги: Брест
 
 
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Пинская межрайонная прокуратура в ходе надзора установила факт финансирования участников протестных акций, сообщает служба информации прокуратуры Брестской...
 
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